У Києві загинули троє рятувальників ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілів

Унаслідок нічної масованої атаки по території України загинули троє рятувальників ДСНС, які виконували свій обов’язок у столиці. Ще дев’ять надзвичайників отримали поранення, деякі з них у важкому стані. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

📢 «На жаль, знову маємо втрати. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі борються за їхні життя», – написав Клименко.

За його словами, вночі російські ракети та безпілотники навмисно вдарили по цивільних і критичних об’єктах. Екстрені служби — поліція та ДСНС — оперативно реагували на кожен виклик.

Крім того, п’ятеро рятувальників отримали травми під час гасіння пожежі в Тернопільській області. Усі постраждалі наразі отримують медичну допомогу.

📢 «Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим», – зазначив міністр.

⚠️ У ДСНС також підтвердили загибель трьох вогнеборців.

📢 «Чорний ранок 6 червня для усієї нашої родини. Сьогодні ми втратили трьох побратимів і це неможливо усвідомити й досі», – йдеться в офіційному повідомленні.

Трагедія сталася у Солом’янському районі Києва. Під час ліквідації наслідків російської атаки пролунали повторні вибухи, які забрали життя Павла Єзгора, Данила Скадіна та Андрія Ременного.

📢 «У день масованого обстрілу столиці усі вони були там, де мають бути — гасили вогонь, рятували людей і фіксували наслідки чергового злочину проти України», — підкреслили у відомстві.

У ДСНС наголосили, що навіть у невимовній жалобі, але з твердою упевненістю. Усі мають продовжувати боротися за кожне несправедливо обірване життя й обов’язково помститися бездушним убивцям.

📢 «Моліться за здоров’я поранених. Нехай Господь дасть сили лікарям врятувати наших постраждалих колег. Вшануйте пам’ять тих, хто відійшов у вічність, до останнього виконуючи свій обов’язок», — закликали рятувальники.

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☝️За інформацією зведених служб, унаслідок атаки загалом по країні загинуло троє людей, ще близько 50 отримали поранення.

Також раніше стало відомо, що в ніч на п’ятницю, 6 червня, російська армія здійснила масштабну повітряну атаку по території України, зокрема по Чернігову.