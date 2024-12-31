У Києві та області пролунали вибухи: наслідки ракетної атаки

У вівторок, 31 грудня, в Києві та області лунали вибухи. Сили протиповітряної оборони здійснюють роботу по ворожих ракетах. Про це повідомили в пресслужбах Київської міської військової адміністрації (КМВА) та Київської обласної військової адміністрації (Київська ОВА).

На Київщині вибухи зафіксовано в районі Василькова, а близько восьмої ранку звуки вибухів було чути й у столиці. Представники влади в черговий раз наголосили на необхідності дотримання правил безпеки під час ворожих повітряних атак.

📢 «Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

У Київській ОВА закликали мешканців неухильно дотримуватися інструкцій:

📢 «Ракетна атака! Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння», – наголосили у повідомленні.

Наслідки атаки

У Дарницькому районі столиці внаслідок ракетної атаки уламки ракети впали на дах приватного будинку.

📢 «Унаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці», – зазначили в КМВА.

На щастя, пожежа чи руйнування відсутні, інформація про постраждалих не надходила.

Загальна ситуація в регіоні

📢 «Цієї ночі та зранку область була атакована БпЛА та ракетами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі», – розповіли в КМВА.

Внаслідок падіння уламків збитих російських засобів повітряної атаки було пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів Київської області. В будинку вибиті вікна, пошкоджена покрівля.

На жаль, постраждала жінка 1975 року народження. Медиками діагностована контузія та гостра реакція на стрес. Вся необхідна медична допомога була надана.

Всі оперативно-рятувальні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

☝️ Нагадаємо, навіть напередодні Нового року, ранком 31 грудня під час атаки безпілотниками росіяни також здійснили масований ракетний обстріл по території України. Тим часом у Міністерстві оборони рф заявили, що вночі їхня ППО нібито знищила 68 безпілотників над територією росії та тимчасово окупованого Криму.

📌 Також раніше повідомлялось, що російські окупанти з безпілотника атакували працівників комунальних підприємств у Херсоні.