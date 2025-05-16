У Києві розслідують джерело спалаху гепатиту А: серед хворих — 31 дитина

У Києві триває епідеміологічне розслідування спалаху гепатиту A, який було виявлено у мікрорайоні Відрадний Солом’янського району. Про це заявила заступниця гендиректора ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» Наталія Гунченко під час брифінгу у п’ятницю, 16 травня.

За її словами, на сьогодні діагноз гепатит A підтверджено у 65 людей, серед яких 31 — діти. Наразі триває робота над встановленням джерел зараження.

📢 «Джерелами вірусного гепатиту A, спалах якого на сьогодні спостерігається у Києві, можуть бути вода, харчові продукти та люди, які безсимптомно хворіють наразі. І ми працюємо якраз по цих трьох джерелах», — зазначила Гунченко.

Про спалах уже проінформовано Держпродспоживслужбу, КП «Київводоканал» та «Київводфонд».

🔬 У межах епідеміологічного контролю фахівці Центру провели 13 експрес-тестів серед мешканців Відрадного — один з них виявився позитивним.

Гунченко нагадала, що інкубаційний період гепатиту A становить від 14 до 50 днів. Протягом цього часу симптоми можуть бути відсутні. Саме тому деякі з дітей продовжували відвідувати школи протягом тижня, не підозрюючи про хворобу.

📢 «Хвороба може протікати у легкій формі — без пожовтіння шкіри та слизових оболонок», — пояснила експертка.

На тлі загального зростання захворюваності у столиці також фіксується спалах кору. Крім того, повідомлялося про спалах гепатиту A у селі Іза на Закарпатті, де запроваджено карантин у школах, заборонено масові заходи до 21 червня та посилено санітарні заходи.