У Києві добили чоловіка каструлею через російську музику

У Києві конфлікт через російську музику завершився жорстоким убивством. Під час застілля у квартирі двоє братів, 21 і 22 років, убили свого 29-річного товариша після сварки щодо прослуховування пісень країни-агресора. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у п’ятницю, 18 квітня.

⚠️ Сварка виникла через те, що підозрювані увімкнули російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути. Цей заклик спричинив конфлікт, який швидко переріс у напад.

Один з братів кілька разів ударив опонента ножем. Коли поранений чоловік упав на підлогу, другий брат добив його каструлею, завдаючи удари по голові.

Від отриманих травм 29-річний чоловік помер на місці. Правоохоронці оперативно затримали обох нападників. Їм вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

Слідчі встановили, що вбивство через російську музику сталося у квартирі одного з фігурантів під час спільного розпиття алкоголю. На місці злочину були вилучені знаряддя вбивства.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

📢 «За клопотанням правоохоронців, фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі», – повідомила поліція Києва.

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☝️ Нагадаємо, раніше у Києві поліція затримала молодих людей, які слухали російську музику одразу після ракетного удару по Сумах.

У столиці вже неодноразово фіксували випадки публічних конфліктів на тлі використання російського культурного продукту під час повномасштабної війни.