П’ятниця, 18 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

У Києві добили чоловіка каструлею через російську музику

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві добили чоловіка каструлею через російську музику

У Києві конфлікт через російську музику завершився жорстоким убивством. Під час застілля у квартирі двоє братів, 21 і 22 років, убили свого 29-річного товариша після сварки щодо прослуховування пісень країни-агресора. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у п’ятницю, 18 квітня.

У Києві добили чоловіка каструлею через російську музику⚠️ Сварка виникла через те, що підозрювані увімкнули російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути. Цей заклик спричинив конфлікт, який швидко переріс у напад.

Один з братів кілька разів ударив опонента ножем. Коли поранений чоловік упав на підлогу, другий брат добив його каструлею, завдаючи удари по голові.

Від отриманих травм 29-річний чоловік помер на місці. Правоохоронці оперативно затримали обох нападників. Їм вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

Слідчі встановили, що вбивство через російську музику сталося у квартирі одного з фігурантів під час спільного розпиття алкоголю. На місці злочину були вилучені знаряддя вбивства.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

📢 «За клопотанням правоохоронців, фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі», – повідомила поліція Києва.

☝️ Нагадаємо, раніше у Києві поліція затримала молодих людей, які слухали російську музику одразу після ракетного удару по Сумах.

У столиці вже неодноразово фіксували випадки публічних конфліктів на тлі використання російського культурного продукту під час повномасштабної війни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Колишню суддю Луганського адмінсуду викрили у держзраді

КРИМІНАЛ

Україна отримає кредит від Японії на $3 млрд в рахунок коштів рф

ЕКОНОМІКА

Найгарячіше – на Покровському напрямку: там відбулась третина боїв сьогодні

ПОДІЇ

Зеленський запровадив санкції проти російських артистів

ВЛАДА

США пропонують послабити санкції проти росії в мирній пропозиції щодо війни рф проти України – Bloomberg

ПОДІЇ

Україна повернула тіла 909 загиблих захисників

ВАЖЛИВО

Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації

ВАЖЛИВО

Наслідки ракетної атака на Харків: одна людина загинула, 98 поранені

ВАЖЛИВО

Президент Польщі Дуда хоче доступу до французького ядерного щита

ПОДІЇ

Майже половина боїв – на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип