У Керченській протоці розбився російський військовий гелікоптер. Про це повідомляє канал Fighterbomber, близький до Повітряно-космічних сил рф, на який посилається Telegram-канал Astra.

📢 «Судячи зі скриншотів, спочатку було зазначено, що йдеться про вертоліт Ка-52, потім повідомлення було відредаговано: “Щодо типу гелікоптера поки що незрозуміло”», – зазначено в повідомленні.

На цей час подробиці інциденту відсутні, однак за іншою інформацією військовий гелікоптер був ударним Мі-28, екіпаж якого загинув.

☝️ Нагадаємо, що вересень став для російських збройних сил найбільш втратним місяцем у війні в Україні. За даними військових аналітиків, середньодобові втрати склали понад 1200 осіб.

📌 Раніше було повідомлено, що на росії легкий багатоцільовий літак Ан-3 АК “Борус” розбився вщент в Олекмінському районі Якутії, у неділю, 13 жовтня. Внаслідок цієї авіакатастрофи загинув один із пасажирів.