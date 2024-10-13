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На росії розбився легкомоторний літак Ан-3: є загиблий

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії розбився легкомоторний літак Ан-3: є загиблий

На росії легкий багатоцільовий літак Ан-3 АК “Борус” розбився вщент в Олекмінському районі Якутії, у неділю, 13 жовтня. Як повідомило Управління МНС республіки Саха (Якутія) у Telegram, внаслідок цієї авіакатастрофи загинув один із пасажирів.

За даними відомства, літак намагався здійснити «аварійну посадку» за півтора кілометра від міста Олекмінськ.

📢 «На борту літака Ан-3 знаходилося п’ять осіб, з них три (члени) екіпажу, два пасажири», – йдеться в офіційній заяві.

Російські ЗМІ уточнюють, що літак виконував рейс між Олекмінськом та Желєзногорськом.

Попередньо причиною авіатрощі називають відмову двигуна. Пілот намагався повернутися до аеропорту вильоту для екстреної посадки, проте літак не долетів до пункту призначення та розбився неподалік Олекмінська.

Деякі російські джерела повідомляють, що серед пасажирів могли бути працівники компанії, що займається видобутком золота.

На росії розбився легкомоторний літак Ан-3: є загиблий

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Архангельській області на росії сталася чергова авіакатастрофа (вертолітопад), під час якої розбився приватний гелікоптер Robinson R44. На борту перебували один з депутатів диктаторської партії «єдиної росії»

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