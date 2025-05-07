Середа, 7 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet

Денис Молотов
Денис Молотов
У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet

У середу, 7 травня, неподалік фінського міста Рованіємі розбився винищувач F/A-18 Hornet. Як повідомили Військово-повітряні сили Фінляндії у соцмережі X (колишній Twitter), аварія сталася близько 11:00 ранку в районі місцевого аеропорту.

За попередньою інформацією, пілот встиг катапультуватися, і його місцезнаходження вже встановлено. До місця аварії оперативно прибули підрозділи рятувальників.

📢 «Пілот катапультувався. Його знайшли. Причини аварії з’ясовуються», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Тим часом державна телерадіокомпанія Yle зазначає, що цього дня в Рованіємі мала відбутися зустріч міністрів оборони країн Північної Європи. Через інцидент захід скасували.

Нагадаємо, лише за останні кілька днів стало відомо про втрату одразу двох винищувачів F/A-18 Hornet у Червоному морі, які перебували на озброєнні США.

Так, 29 квітня один із літаків упав за борт авіаносця USS Harry S. Truman під час маневрування корабля, який ухилявся від обстрілу з боку хуситів.

Другий F/A-18 зазнав аварії під час посадки на цей же авіаносець — про це стало відомо сьогодні.

💰 Один винищувач F/A-18 Super Hornet оцінюється приблизно у 60 мільйонів доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Атака БпЛА на оборонні заводи у Тулі та Саранську

ВІЙНА

Пакистан заявив про збиття п’яти індійських літаків та полонених солдатів

ПОЛІТИКА

Наслідки нічної атаки у Києві: загиблі, постраждалі та пожежі

ВАЖЛИВО

У Швейцарії готують зустріч США і Китаю: кроки до завершення торговельної війни

ВАЖЛИВО

Нічна атака на Київ: у Солом’янському районі спалахнула пожежа

ВІЙНА

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту

КОРДОН

Головний рабин України Моше Реувен Асман у Вашингтоні

ПОЛІТИКА

У Сумській громаді оголосили жалобу за жертвами ракетного удару

ВІЙНА

Внаслідок атаки по Запоріжжю поранено щонайменше чотирьох людей

ВІЙНА

Найгарячіше – на Покровському та Новопавлівському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип