У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet

У середу, 7 травня, неподалік фінського міста Рованіємі розбився винищувач F/A-18 Hornet. Як повідомили Військово-повітряні сили Фінляндії у соцмережі X (колишній Twitter), аварія сталася близько 11:00 ранку в районі місцевого аеропорту.

За попередньою інформацією, пілот встиг катапультуватися, і його місцезнаходження вже встановлено. До місця аварії оперативно прибули підрозділи рятувальників.

📢 «Пілот катапультувався. Його знайшли. Причини аварії з’ясовуються», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Тим часом державна телерадіокомпанія Yle зазначає, що цього дня в Рованіємі мала відбутися зустріч міністрів оборони країн Північної Європи. Через інцидент захід скасували.

Нагадаємо, лише за останні кілька днів стало відомо про втрату одразу двох винищувачів F/A-18 Hornet у Червоному морі, які перебували на озброєнні США.

Так, 29 квітня один із літаків упав за борт авіаносця USS Harry S. Truman під час маневрування корабля, який ухилявся від обстрілу з боку хуситів.

Другий F/A-18 зазнав аварії під час посадки на цей же авіаносець — про це стало відомо сьогодні.

💰 Один винищувач F/A-18 Super Hornet оцінюється приблизно у 60 мільйонів доларів.