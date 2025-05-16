П’ятниця, 16 Травня, 2025
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У Дональда Трампа народився одинадцятий онук

Денис Молотов
Денис Молотов
У Дональда Трампа народився одинадцятий онук

Президент США Дональд Трамп уперше став дідусем у 2017 році, а 15 травня 2025-го — вже водинадцяте, в нього народився онук. Як повідомляє Business Insider, у його 31-річної доньки Тіффані та її чоловіка Майкла Булоса народився син.

☝️ Хлопчику дали ім’я Александр. Це перша дитина подружжя. Сам Трамп поки публічно не коментував поповнення в родині, однак подія стала помітною у ЗМІ.

🔻 Загалом у Трампа п’ятеро дітей — Дональд-молодший, Іванка, Ерік, Тіффані та Баррон. Четверо старших уже мають власних дітей, тоді як наймолодший син Баррон, якому 19 років, лише у 2024 році розпочав навчання в коледжі.

📢 «Старша онука Дональда Трампа, Кай, вже виходить у центр уваги. Вона виступала на Республіканському національному з’їзді 2024 року і часто публікує в Instagram фотографії зі своїм дідусем – вона навіть написала на X, що Ілон Маск має “статус дядька”. Ще один онук Трампа, 9-річний Теодор Кушнер, сидів у центрі сцени на Суперкубку LIX, коли його дідусь став першим президентом в історії, який відвідав гру», — цитує медіа джерела, наближені до родини.

👉 Нагадаємо, Тіффані Трамп оголосила про заручини з Майклом Булосом у Білому домі 2021 року. Це відбулось наприкінці першого президентського терміну її батька. Вже наступного року пара одружилася, а розкішна церемонія відбулася в родинному маєтку Мар-а-Лаго у Флориді — саме там Тіффані провела дитинство.

📌 Також раніше стало відомо, що конгресмен Шрі Танедар відклав голосування щодо імпічменту Трампа через тиск з боку однопартійців.

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