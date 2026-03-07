У Черкасах працює центр підтримки для переселенців із Білолуцької громади

Черкаси стали прихистком для багатьох жителів Луганської області, які були змушені покинути свої домівки через війну. Для вихідців із Білолуцької громади тут діє консультативно-координаційний центр підтримки, де фахівці щодня допомагають переселенцям вирішувати важливі життєві питання. Про це повідомила Луганська ОВА.

Центр створила Білолуцька селищна військова адміністрація (СВА), щоб забезпечити землякам доступ до необхідних послуг навіть далеко від рідної громади.

Послуги, яких потребують люди

До центру звертаються з найрізноманітнішими питаннями — від оформлення документів і соціальних виплат до юридичних консультацій та пошуку роботи.

Найчастіше переселенці потребують допомоги щодо:

оформлення довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) ;

; отримання соціальних виплат і пільг ;

; вирішення пенсійних питань ;

; працевлаштування ;

; юридичного супроводу;

подання заяв про компенсацію за зруйноване майно.

Центр працює за принципом «єдиного вікна». Фахівці не лише консультують, а й супроводжують людину від першого звернення до остаточного вирішення питання, взаємодіючи з державними органами, соціальними службами та Пенсійним фондом.

📢 «Бо головне – не просто порадити, а допомогти дійти до результату».

Робота ЦНАПу та консультаційна підтримка

Важливою частиною діяльності центру є робота відділу ЦНАПу. Попри тимчасову окупацію території громади, жителі мають доступ до необхідних адміністративних сервісів.

За минулий рік фахівці надали 339 адміністративних послуг, серед яких:

189 витягів з Реєстру територіальної громади ;

; 118 витягів з Єдиного державного реєстру ветеранів війни ;

; 37 заяв до Реєстру збитків, завданих російською агресією.

📢 «Кожна з цих цифр – чиясь історія, чиєсь звернення, чий крок до відновлення справедливості».

Крім того, минулого року було проведено 459 консультацій, з яких 146 — для ветеранів війни та членів їхніх родин.

Ще 61 консультація стосувалася подання заяв до Реєстру збитків, що є важливим кроком для майбутнього відшкодування втрат.

Фахівці центру допомагають різним категоріям громадян: родинам військовослужбовців, ветеранам, людям похилого віку та особам з інвалідністю. Вони надають підтримку щодо соціальних гарантій, матеріальної допомоги, медичних і реабілітаційних послуг, а також соціально-побутових питань.

Простір підтримки та спілкування

Центр у Черкасах — це не лише місце для отримання документів чи довідок. Тут також регулярно проводять культурні, освітні та просвітницькі заходи.

Зокрема, організовують:

тематичні зустрічі;

лекції та освітні події;

заходи для дітей;

культурно-просвітницькі ініціативи.

Такі події допомагають переселенцям зберігати зв’язок із рідною громадою, підтримувати українську ідентичність та отримувати психологічну підтримку.

Начальник Білолуцької СВА Олександр Козич наголошує, що головна мета роботи центру — підтримати людей, які через війну опинилися далеко від дому.

📢 «Для нас важливо, щоб кожен мешканець, навіть перебуваючи далеко від власної домівки, відчував підтримку та зв’язок із рідною громадою. Ми працюємо над тим, щоб люди могли отримати необхідні консультації, адміністративні послуги, гуманітарну та соціальну допомогу», — зазначив він.

За словами посадовця, попри тимчасову окупацію території громади, місцева влада продовжує працювати для своїх людей і робить усе можливе, щоб вони не залишалися наодинці зі своїми проблемами.

