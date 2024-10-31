У Башкирії на росії атака БпЛА: під ударом нафтові підприємства

У Башкирії одночасно опинились під ударами три підприємства, які були атаковані безпілотниками (БпЛА). Місцева влада заявляє, що пошкодження об’єктів не є суттєвими. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra в четвер, 31 жовтня.

Серед об’єктів, які стали мішенню БпЛА, зазначають назву підприємства «Башнефть-Уфанефтехім».

Глава регіону Радій Хабіров заявив, що три безпілотники атакували підприємства: один дрон впав на території одного з об’єктів, ще два — у промисловій зоні. За словами місцевих ЗМІ, працівників «Башнефть-Уфанефтехім» евакуювали.

Наразі на місці події працюють російські екстрені служби. У зв’язку із загрозою атаки також було тимчасово зупинено роботу аеропорту в Уфі, який припинив приймати та відправляти рейси.

📌 Раніше в Брянській області на росії дрони атакували підприємство «Кремній Ел», що спеціалізується на виробництві мікроелектроніки. Це вже четверта подібна атака на цей завод.

☝️ Також було повідомлено, у Санкт-Петербурзі в районах Приморському та Виборзькому близько 300 будинків залишилися без електроенергії після нічної атаки дронів, яку супроводжували звуки вибухів.