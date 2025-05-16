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У Барселоні авто влетіло в натовп футбольних фанатів

Денис Молотов
Денис Молотов
У Барселоні авто влетіло в натовп футбольних фанатів

В іспанській Барселоні автомобіль врізався в натовп футбольних уболівальників, які зібралися на вулиці для зустрічі тренера своєї улюбленої команди. Про це повідомила BBC у четвер, 15 травня.

За інформацією журналістів, інцидент стався несподівано — водій транспортного засобу раптово звернув з дороги й спрямував авто прямо в скупчення людей.

📢 «Унаслідок інциденту постраждали 13 осіб, четверо з них були госпіталізовані», — йдеться у повідомленні. За оцінкою медиків, жодна з травм не становить загрози для життя, найтяжче поранення — перелом ноги.

Водія, який перебував за кермом автівки, оперативно затримали. Йому вже пред’явлено звинувачення у небезпечному водінні та спричиненні тілесних ушкоджень.

❗ Влада Каталонії не розглядає версію теракту. Очільник регіонального уряду Сальвадор Ілья в коментарі місцевим ЗМІ закликав уникати спекуляцій навколо події.

📢 «Не слід робити з цього випадку важливої події», — наголосив Ілья.

Інцидент у Барселоні став не першим подібного типу за останні тижні. Раніше в Данії машина влетіла у натовп, поранивши 11 осіб. А 26 квітня в Канаді автомобіль протаранив групу людей під час фестивалю до Дня Лапу-Лапу.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) планує обговорити можливість допуску російських спортсменів до Олімпійських ігор. Про це 21 березня заявила новообрана президентка МОК Кірсті Ковентрі. Вона також оголосила про створення робочої групи, яка розробить політику та керівні рамки для ухвалення рішень щодо участі спортсменів з країн, залучених у конфлікти.

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