Тищенка помітили у Верховній Раді на першому засіданні цього року

Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у причетності до незаконного позбавлення волі ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken, з’явився на першому у 2025 році засіданні Верховної Ради. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко в середу, 8 січня.

📢 «Микола повернувся. Що ви, сумували?» — написав Гончаренко, коментуючи присутність Тищенка в сесійній залі.

Сам Тищенко зазначив, що термін його домашнього арешту закінчився, що дозволило йому повернутися до виконання обов’язків народного депутата.

📢 «Як ваша боротьба з кол-центрами?», – запитав Олексій Гончаренко у Тищенка у сесійній залі. На що підслідний народний обранець повідомив, що «повністю передивився свої парламентські…» і що «перегортає сторінку…».

Про повернення Тищенка також заявив народний обранець Ярослав Железняк:

📢 «В цьому році у влади справжнє посилення в Парламенті — повернувся на робоче місце Микола Тищенко. Ось зараз реформи підуть», — підкреслив Железняк у своїй заяві.

☝️ Нагадаємо, що раніше, два тижні тому, Тищенко не з’явився на судове засідання, посилаючись на проблеми із серцем. У результаті йому не було обрано нового запобіжного заходу, і наразі він перебуває на свободі. Тоді, як 15 листопада Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, залишивши його під цілодобовим домашнім арештом.

Раніше Державне бюро розслідувань висунуло підозру Тищенку у зв’язку з інцидентом, який стався в Дніпрі. За даними слідства, йдеться про незаконне утримання колишнього військовослужбовця.