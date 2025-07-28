Вівторок, 29 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Туреччина готує платформу для мирних переговорів щодо України

Денис Молотов
Денис Молотов
Туреччина готує платформу для мирних переговорів щодо України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара незабаром створить умови для нової мирної ініціативи між Україною та росією. Про це він повідомив 28 липня після засідання Кабінету міністрів. Про це інформує Управління комунікацій Турецької Республіки у соцмережі X (колишній Twittwer).

📢 «Подібно до столу переговорів у Стамбулі, в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів, і цій кривавій війні буде покладено край», — наголосив турецький лідер.

Ердоган також зазначив, що очікує ясності щодо можливості зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна у Стамбулі вже цього тижня. Для цього він планує провести окремі перемовини з обома політиками.

📢 «Найближчим часом ми будемо прагнути знову зустрітися з паном путіним, можливо, цього тижня, а також з паном Трампом, щоб побачити, чи зможемо ми зібрати цих лідерів (путіна та Зеленського – ред.) разом у Стамбулі», — сказав він.

☝️ Нагадаємо, ще раніше Ердоган заявляв, що Трамп готовий приїхати до Туреччини для участі в мирному процесі. За його словами, це питання вони обговорили на саміті НАТО в Гаазі.

👉 Також раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Європейський Союз переглянути своє ставлення до Анкари та розблокувати процес її інтеграції.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США не підуть на жорсткі мита проти покупців російської нафти – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Рютте: НАТО має купувати більше зброї у США для ЗСУ

ВАЖЛИВО

Нічна атака: збито понад 90 дронів, є жертви й поранені

ВІЙНА

Понад 150 бойових зіткнень за добу: карти від Генштабу

ПОДІЇ

На росії знову влучання: пожежа на нафтобазі після атаки БпЛА

ВАЖЛИВО

росіяни використовують малі групи для прориву до Покровська через насичення фронту дронами – Коваленко

ПОДІЇ

Зеленський підписав закони про реформу АРМА і факторинг

ВАЖЛИВО

Президента НААН Ярослава Гадзало відсторонили з посади

ВАЖЛИВО

Фейк: Україні нічого експортувати до ЄС у 2025 році – через неврожай

СТОПФЕЙК

НБУ витратив понад $20 млрд на підтримку курсу гривні

ЕКОНОМІКА

Ще одна зірка залишила Америку через Трампа

ПОДІЇ

Харків під авіаударом: зруйновані будинки, поранені діти

ВАЖЛИВО

США все ще ведуть перемовини щодо Patriot для України

ПОЛІТИКА

В Україні Telegram-канал оштрафували на 4,8 млн гривень

СУСПІЛЬСТВО

Вілл Сміт продає майно через фінансову кризу та особисті труднощі – ЗМІ

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"