Туреччина готує платформу для мирних переговорів щодо України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара незабаром створить умови для нової мирної ініціативи між Україною та росією. Про це він повідомив 28 липня після засідання Кабінету міністрів. Про це інформує Управління комунікацій Турецької Республіки у соцмережі X (колишній Twittwer).

📢 «Подібно до столу переговорів у Стамбулі, в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів, і цій кривавій війні буде покладено край», — наголосив турецький лідер.

Ердоган також зазначив, що очікує ясності щодо можливості зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна у Стамбулі вже цього тижня. Для цього він планує провести окремі перемовини з обома політиками.

📢 «Найближчим часом ми будемо прагнути знову зустрітися з паном путіним, можливо, цього тижня, а також з паном Трампом, щоб побачити, чи зможемо ми зібрати цих лідерів (путіна та Зеленського – ред.) разом у Стамбулі», — сказав він.

☝️ Нагадаємо, ще раніше Ердоган заявляв, що Трамп готовий приїхати до Туреччини для участі в мирному процесі. За його словами, це питання вони обговорили на саміті НАТО в Гаазі.

👉 Також раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Європейський Союз переглянути своє ставлення до Анкари та розблокувати процес її інтеграції.