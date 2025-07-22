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Ердоган вимагає від ЄС зняти політичні бар’єри для вступу Туреччини

Денис Молотов
Денис Молотов
Ердоган вимагає від ЄС зняти політичні бар’єри для вступу Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Європейський Союз переглянути своє ставлення до Анкари та розблокувати процес її інтеграції. Про це у понеділок, 21 липня, повідомило турецьке державне видання TRT Haber.

За словами Ердогана, Туреччина залишається відданою курсу на вступ до ЄС і очікує, що цей шлях не блокуватиметься політичними бар’єрами. Він наголосив на необхідності «негайної активізації переговорного процесу», який був фактично заморожений ще у 2016 році.

📢 «Членство в Євросоюзі — це не просто амбіція, це стратегічна мета Туреччини. Ми готові до конструктивного діалогу та рішучих кроків у цьому напрямку», — заявив глава турецької держави.

🔹 ЄС потребує Туреччини — переконаний Ердоган

Турецький лідер охарактеризував свою країну як «динамічного, впевненого і надійного партнера», спроможного зміцнити Європейський Союз на тлі глобальних та регіональних викликів.

Він також натякнув, що саме Туреччина може стати тим чинником, який допоможе ЄС подолати внутрішню політичну фрагментацію. За його словами, ліберальна демократія в Європі втратила колишню ефективність, а блок потребує нової енергії та «свіжого підходу».

📢 «ЄС зайшов у глухий кут. Туреччина як повноправний член здатна вивести його звідти», — зазначив президент.

🔹 Кіпрське питання — камінь спотикання

Свою промову Ердоган виголосив після зустрічі з представниками самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру. Цей крок приурочено до 51-ї річниці турецького військового втручання на Кіпр у 1974 році, яке розкололо острів на північну і південну частини.

Республіка Кіпр — міжнародно визнана держава та член ЄС з 2004 року — вважає ці події окупацією. Утім, Анкара не визнає Кіпр як окрему державу, натомість підтримує адміністрацію Північного Кіпру.

Кіпрське питання залишається одним з ключових бар’єрів на шляху євроінтеграції Туреччини. Європейські країни неодноразово наголошували, що повноцінне членство Анкари неможливе без вирішення цього конфлікту.

🔹 Довідково: шлях Туреччини до ЄС

Туреччина отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу ще у 1999 році. Переговори офіційно стартували у 2005 році, але з 2016 року фактично зупинились. Причинами стали посилення авторитарних тенденцій у країні, тиск на свободу слова, арешти опозиціонерів і критику з боку міжнародних правозахисних організацій.

Попри це, Анкара регулярно нагадує про свою зацікавленість у членстві, називаючи це питанням стратегічного значення.

☝️ Також нагадаємо, що Європейський парламент зробив безпрецедентний крок, фактично заблокувавши подальше просування Грузії на шляху до членства в Європейському Союзі.

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