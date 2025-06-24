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Ціни на нафту впали на тлі очікувань припинення війни між Ізраїлем та Іраном

Денис Молотов
Денис Молотов
Ціни на нафту впали на тлі очікувань припинення війни між Ізраїлем та Іраном

Світові ціни на нафту зазнали різкого падіння після публічної заяви президента США Дональда Трампа про досягнення угоди щодо припинення вогню між Іраном і Ізраїлем. Про це повідомило агентство Reuters у понеділок, 24 червня.

📉 За даними біржових торгів, ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 2,9%, опустившись до 69,40 долара за барель. Раніше цього дня ціна Brent знижувалася більш як на 4% і досягла найнижчої позначки з 11 червня.

У свою чергу, американська WTI знизилася на 3,0%, досягнувши 66,50 долара за барель — це мінімум з 9 червня.

📢 «Якщо домовленості будуть реалізовані, ринок нафти має всі шанси стабілізуватися», — заявила аналітик Priyanka Sachdeva з Phillip Nova.

Зниження цін пов’язане з очікуваннями, що напруження на Близькому Сході — одному з ключових нафтовидобувних регіонів світу — зменшиться. Відповідно й ризик перебоїв у постачанні сировини помітно знизиться.

Як повідомлялося раніше, цієї ночі Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на перемир’я, яке має набрати чинності через 12 годин. За його словами, це стане кінцем війни.

📅 О 7-й ранку за місцевим часом мало розпочатися припинення вогню. Втім, ізраїльські журналісти повідомили, що Тегеран порушив перемир’я, випустивши чергову хвилю ракет у бік Ізраїлю, включаючи шосту атаку після офіційного старту перемир’я.

⛽ Таким чином, хоча ціни на нафту тимчасово знизилися через позитивні очікування на фоні дипломатичних заяв, нестабільність на фронті знову може вплинути на ринок уже найближчим часом.

☝️ Також нагадаємо, що ціни на нафту зросли в понеділок, 23 червня, до найвищих позначок з січня 2025 року. Стрибок спричинений ескалацією на Близькому Сході, де США приєдналися до Ізраїлю в атаках на ядерні об’єкти Ірану.

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