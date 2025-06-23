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Ціни на нафту злетіли після атак на Іран: п’ятимісячний максимум

Денис Молотов
Денис Молотов
Ціни на нафту злетіли після атак на Іран: п’ятимісячний максимум

Ціни на нафту зросли в понеділок, 23 червня, до найвищих позначок з січня 2025 року. Стрибок спричинений ескалацією на Близькому Сході, де США приєдналися до Ізраїлю в атаках на ядерні об’єкти Ірану. Про це повідомляє агентство Reuters.

💰 Станом на 05:03 за Гринвічем:
      • ф’ючерси на Brent зросли на $1,52 (1,97%) до $78,53 за барель;
      • WTI (американська нафта) подорожчала на $1,51 (2,04%) — до $75,35.

📈 Обидва контракти раніше у ході сесії підскакували більш ніж на 3%, досягаючи $81,40 і $78,40 відповідно — найвищого рівня за останні п’ять місяців. Потім прибуток дещо скоригувався вниз.

☢️ Реакція ринку зумовлена заявами президента США Дональда Трампа, який підтвердив, що американські ВПС «знищили» ключові ядерні об’єкти Ірану.

📢 «Тегеран — третій за обсягами видобутку нафти серед країн ОПЕК, і будь-які дії, що створюють ризик перебоїв із поставками, моментально впливають на вартість сировини», — зазначає Reuters.

🛡️ Як відомо, Ізраїль 13 червня розпочав операцію «Народ, як лев», метою якої є знищення іранських об’єктів, пов’язаних зі збагаченням урану та ймовірним виробництвом ядерної зброї.

Після ударів по низці об’єктів Ізраїль звернувся до США із проханням ліквідувати укріплені цілі, які перебувають глибоко під землею або в гірських районах. Ізраїльська армія не має засобів для ефективного ураження таких позицій.

☝️ У ніч проти 22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах, включно з Фордо. Після цього Трамп виступив з відеозверненням, у якому підтвердив повне знищення іранських ядерних потужностей.

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