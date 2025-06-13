Ціни на нафту різко зросли через атаку Ізраїлю на Іран

Світові ціни на нафту різко пішли вгору після авіаудару Ізраїлю по території Ірану. Як повідомляє агентство Reuters у п’ятницю, 13 червня, нафта марки Brent подорожчала більш ніж на 6% — до 73,56 долара за барель. Аналогічне зростання демонструє й американська нафта марки WTI, яка також подорожчала більш ніж на 6%.

📉 Одночасно з цим світові фондові індекси, зокрема американські та азійські, демонструють помітне зниження. Інвестори почали активно вкладатися у так звані захисні активи — зокрема, швейцарський франк і золото, ціни на які помітно зросли.

📢 Причиною стрибка стало оголошення Ізраїлем превентивної військової операції проти Ірану. У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по об’єктах ядерної інфраструктури та військових цілях Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що це лише перший етап операції, яка триватиме «стільки, скільки потрібно», щоб «відвернути загрозу знищення» з боку Ірану та завершити місію Ізраїлю.

🚨 У зв’язку з високою ймовірністю удару у відповідь з боку Тегерана, в Ізраїлі запровадили режим надзвичайної небезпеки, громадянам рекомендовано перебувати в укриттях.

☝️ Також повідомлялось, що Ісламська Республіка Іран готується до рішучої відповіді на ракетні удари, завдані Ізраїлем. Відповідну заяву зробив речник Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі. За словами Шекарчі, під час останніх атак було уражено цивільні об’єкти. Іранські військові наразі перебувають у стані повної бойової готовності.