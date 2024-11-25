Троє чоловіків намагались втекти з України через крижану Тису

Троє чоловіків намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину державного кордону з Угорщиною через Тису, довірившись обіцянкам посередників-ділків. Їх зупинила сильна крижана течія, але врятувало лише дерево посеред річки, за яке вони змогли зачепитися. Про це повідомили в Держприкордонслужбі України у понеділок, 25 листопада.

📢 «Завдяки злагодженій роботі прикордонників та рятувальників, усіх трьох витягнули на берег. Порушників доставили у прикордонний підрозділ, де їх напоїли гарячим чаєм і надали можливість зігрітися», — зазначається у повідомленні.

На чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення, а слідство у цій справі триває.

Нещодавні випадки трагічних інцидентів на Тисі

Цього ж місяця, 20 листопада, під час спільного патрулювання прикордонники Мукачівського загону разом із румунськими колегами знайшли в річці тіло чоловіка. Від початку повномасштабного російського вторгнення цей випадок став уже сорок другим, коли у річці Тиса знаходили чоловіків потопельників, які також, ймовірно, намагалися втекти з України шляхом незаконного перетину кордону.

Ще один трагічний випадок стався 4 листопада, коли біля села Стеблівка Хустського району на березі Тиси було виявлено тіло потопельника.