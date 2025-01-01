У Придністров’ї відключено газ, тепло та гарячу воду

Жителі невизнаного Придністров’я залишилися без газопостачання, тепла та гарячої води. Про це 1 січня повідомила компанія «Тираспольтрансгаз-Придністров’я», інформує Інтерфакс-Україна.

📢 «У зв’язку з припиненням постачання газу в Придністров’я, ТОВ ‘Тираспольтрансгаз-Придністров’я’ інформує про відключення газу. Об’єкти відключення: дахові котельні (забезпечують опалення); приватні будинки в містах, селах і селищах (за можливості відключення), багатоквартирні будинки з автономним опаленням, багатоквартирні будинки, які приєднано до одного газопроводу з приватними домоволодіннями (за можливості відключення)», – йдеться у повідомленні.

У багатоквартирних будинках газ тимчасово залишатиметься доступним для приготування їжі. Компанія пояснила, що це можливо завдяки запасам у газопроводах, які підтримуватимуть тиск у мережі до моменту його зниження до критичного рівня.

Місцевих жителів попередили про необхідність закриття газових кранів і застерегли від самостійних спроб відновлення газопостачання.

Паралельно підприємство «Тирастеплоенерго» оголосило, що з 7:00 ранку припинено подачу тепла і гарячої води до житлових будинків Придністров’я у зв’язку з припиненням постачань газу. Виняток зроблено лише для лікарень та соціальних установ.

З 1 січня Україна припинила транзит російського газу через свою територію, оскільки завершився контракт із «Газпромом». У зв’язку з цим було припинено постачання газу до Придністров’я через Молдову.

Раніше “Молдовагаз”, дочірнє підприємство “Газпрому”, закуповувало газ і спрямовувало його виключно до Придністров’я. Натомість правобережна Молдова вже кілька років забезпечує себе газом від європейських постачальників, купуючи електроенергію у “МолдДРЕС” у Придністров’ї, яка виробляється за допомогою російського газу.

Минулої суботи «Газпром» заявив, що припиняє постачання газу до Молдови через нібито невиконання фінансових зобов’язань. У відповідь молдовська влада пригрозила зверненням до арбітражного суду для врегулювання спору.