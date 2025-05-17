Субота, 17 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп звинуватив Зеленського у відсутності «козирів» для миру

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп звинуватив Зеленського у відсутності «козирів» для миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін готовий до переговорів. Однак основною перепоною на шляху до миру, за його словами, є не москва, а відсутність «козирів» у Володимира Зеленського. Про це Трамп сказав 16 травня в інтерв’ю програмі Special Report на телеканалі Fox News.

📢 «Я завжди казав, що в нього (Зеленського) немає карт. І він не має карт, знаєте, я чесно кажу. У нього немає карт», — заявив Трамп, додавши, що його розмова з українським лідером була непростою: «Мені не сподобалося те, що він сказав, і він не полегшував справу».

Під час розмови президент США неохоче визнав путіна перепоною до мирної угоди. Але лише у контексті, коли той відмовився від переговорів між росією та Україною в Стамбулі. Водночас Трамп знову перевів акцент критики на Київ, наголосивши на слабких позиціях України в потенційних перемовинах.

За словами Трампа, путін нині «втомився від усього цього».

📢 «Я думаю, що путін втомився від усього цього. Він виглядає погано, а хоче добре виглядати», — сказав він.

Крім того, американський лідер повідомив, що планує особисту зустріч із президентом росії.

📢 «Ми повинні зустрітися, і я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це, бо я втомився від того, що інші люди йдуть і зустрічаються, і все таке інше», — додав Трамп.

☝️ Нагадаємо, після нещодавніх спроб мирного діалогу між Києвом і москвою шостий президент України Володимир Зеленський провів спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом. У ній також взяли участь лідери країн-союзників: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск.

👉 Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити нові санкції проти росії, якщо цього вимагатиме ситуація.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Засуджено колаборанта, який очолив «митний пост Старобільськ» окупантів

КРИМІНАЛ

Фотофейк: В Стамбулі спалахнули антиукраїнські протести проти приїзду української делегації

СТОПФЕЙК

Сенатори США вимагають негайних санкцій проти росії

ПОЛІТИКА

Росіяни атакували автобус на Сумщині: 9 загиблих і 4 поранених

ВАЖЛИВО

Підконтрольний рф суд засудив австралійця, який воював на боці України: в уряді Австралії відреагували

ПОДІЇ

США розглядають план переселення палестинців з Гази до Лівії — ЗМІ

ПОЛІТИКА

Ізраїль почав перший етап масштабного наступу в Газі

ВАЖЛИВО

Сікорський: ЄС та НАТО не дозволять росії відновити імперію

ПОЛІТИКА

Після перемир’я ЄС допоможе Україні швидко відновити боєздатність

ПОЛІТИКА

Трамп пригрозив новими санкціями проти росії: «Це буде руйнівно»

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип