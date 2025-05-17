Трамп звинуватив Зеленського у відсутності «козирів» для миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін готовий до переговорів. Однак основною перепоною на шляху до миру, за його словами, є не москва, а відсутність «козирів» у Володимира Зеленського. Про це Трамп сказав 16 травня в інтерв’ю програмі Special Report на телеканалі Fox News.

📢 «Я завжди казав, що в нього (Зеленського) немає карт. І він не має карт, знаєте, я чесно кажу. У нього немає карт», — заявив Трамп, додавши, що його розмова з українським лідером була непростою: «Мені не сподобалося те, що він сказав, і він не полегшував справу».

Під час розмови президент США неохоче визнав путіна перепоною до мирної угоди. Але лише у контексті, коли той відмовився від переговорів між росією та Україною в Стамбулі. Водночас Трамп знову перевів акцент критики на Київ, наголосивши на слабких позиціях України в потенційних перемовинах.

За словами Трампа, путін нині «втомився від усього цього».

📢 «Я думаю, що путін втомився від усього цього. Він виглядає погано, а хоче добре виглядати», — сказав він.

Крім того, американський лідер повідомив, що планує особисту зустріч із президентом росії.

📢 «Ми повинні зустрітися, і я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це, бо я втомився від того, що інші люди йдуть і зустрічаються, і все таке інше», — додав Трамп.

☝️ Нагадаємо, після нещодавніх спроб мирного діалогу між Києвом і москвою шостий президент України Володимир Зеленський провів спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом. У ній також взяли участь лідери країн-союзників: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск.

👉 Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити нові санкції проти росії, якщо цього вимагатиме ситуація.