Неділя, 22 Червня, 2025
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Трамп застеріг Іран: США готові до нових ударів

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп застеріг Іран: США готові до нових ударів

Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від дій у відповідь після авіаударів, які США нещодавно здійснили по іранських ядерних об’єктах. Відповідну заяву оприлюднено у його зверненні в соцмережі.

📢 «На Іран чекає або мир, або трагедія, набагато страшніша за ту, яку ми спостерігали протягом останніх восьми днів. Пам’ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою і, можливо, найсмертоноснішою», — сказав президент США.

За його словами, якщо ситуація не стабілізується, Сполучені Штати будуть змушені завдати нових ударів. Трамп уточнив, що «більшість із решти цілей можуть бути знищені за лічені хвилини».

Водночас Іран висловив позицію щодо подій. Організація з атомної енергії Ісламської Республіки заявила, що не має наміру зупиняти діяльність, попри атаки з боку США та Ізраїлю. В офіційній заяві іранської сторони йдеться про те, що ці удари суперечать нормам міжнародного права.

Окремо у Тегерані висловили претензії до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), звинувативши його у «співучасті» в атаках через «мовчазне схвалення» дій США та Ізраїлю.

Крім того, аятола Алі Хаменеї, верховний лідер Ірану, також зробив заяву щодо розвитку ситуації. Він зазначив, що участь США у бойових діях «принесе американській стороні непоправну шкоду».

📢 «Американці зазнають серйозніших втрат, ніж у минулому», — цитують іранські ЗМІ заяву Хаменеї.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські ВПС завдали ударів по трьох ядерних об’єктах на території Ірану, включно з Фордо. Після цього Дональд Трамп у зверненні повідомив про успішне знищення цілей.

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