Трамп заявив, що хотів би стати новим Папою Римським

Президент США Дональд Трамп, повернувшись із Ватикану, зробив несподівану заяву під час розмови з журналістами. Виступаючи 29 квітня, він у властивій собі манері, начебто, пожартував на тему майбутнього вибору нового понтифіка, передає Fox News.

📢 «Я хотів би бути Папою. Це був би мій головний вибір», — сказав глава Білого дому, відповідаючи на питання щодо того, кого він бачить наступним Папою Римським.

У своїх подальших коментарях Трамп зауважив, що не має чітких уподобань стосовно кандидатів, але при цьому згадав про кардинала з Нью-Йорка — Тімоті Долана — як про гідну кандидатуру.

📢 «Я не знаю. У мене немає переваг. Але я повинен сказати, що у нас є кардинал із містечка під назвою Нью-Йорк, який дуже хороший, тож подивимося, що станеться», — додав американський президент.

☝️ Нагадаємо, що 26 квітня на площі Святого Петра у Ватикані відбулася урочиста заупокійна Літургія за Папу Франциска. Попрощатися з померлим понтифіком прибули тисячі паломників і провідні світові лідери, включно з Дональдом Трампом і першою леді США.

📅 Як зазначалося раніше, конклав для вибору нового Папи Римського розпочнеться наступного тижня — 7 травня. Очікується участь кардиналів з різних куточків світу, серед яких і згаданий Трампом архієпископ Нью-Йорка.

📌 Також повідомлялось, що Папа Римський Франциск пожертвував майже всі свої заощадження на підтримку в’язниці для неповнолітніх у Римі.