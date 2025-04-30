Середа, 30 Квітня, 2025
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Трамп заявив, що хотів би стати новим Папою Римським

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив, що хотів би стати новим Папою Римським

Президент США Дональд Трамп, повернувшись із Ватикану, зробив несподівану заяву під час розмови з журналістами. Виступаючи 29 квітня, він у властивій собі манері, начебто, пожартував на тему майбутнього вибору нового понтифіка, передає Fox News.

📢 «Я хотів би бути Папою. Це був би мій головний вибір», — сказав глава Білого дому, відповідаючи на питання щодо того, кого він бачить наступним Папою Римським.

У своїх подальших коментарях Трамп зауважив, що не має чітких уподобань стосовно кандидатів, але при цьому згадав про кардинала з Нью-Йорка — Тімоті Долана — як про гідну кандидатуру.

📢 «Я не знаю. У мене немає переваг. Але я повинен сказати, що у нас є кардинал із містечка під назвою Нью-Йорк, який дуже хороший, тож подивимося, що станеться», — додав американський президент.

☝️ Нагадаємо, що 26 квітня на площі Святого Петра у Ватикані відбулася урочиста заупокійна Літургія за Папу Франциска. Попрощатися з померлим понтифіком прибули тисячі паломників і провідні світові лідери, включно з Дональдом Трампом і першою леді США.

📅 Як зазначалося раніше, конклав для вибору нового Папи Римського розпочнеться наступного тижня — 7 травня. Очікується участь кардиналів з різних куточків світу, серед яких і згаданий Трампом архієпископ Нью-Йорка.

📌 Також повідомлялось, що Папа Римський Франциск пожертвував майже всі свої заощадження на підтримку в’язниці для неповнолітніх у Римі.

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