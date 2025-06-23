Трамп вводив в оману Іран, коли надав «два тижні» —WP

Обіцянка президента США Дональда Трампа надати Ірану «два тижні» для досягнення домовленостей не була справжнім наміром. Це спланована частиною тактичної гри, повідомляє The Washington Post, посилаючись на високопоставленого чиновника Білого дому.

📢 «Це була спроба ввести іранців в оману», — заявило джерело. Проте, за його словами, у заяві Трампа «була й частка правди». Адже президент «Трамп дав зрозуміти, що залишає за собою право скасувати план у будь-який момент – аж поки літаки увійдуть в повітряний простір Ірану».

Таким чином, США мали на меті створити ілюзію вікна для дипломатії, одночасно готуючись до удару по стратегічних іранських об’єктах.

☝️ Нагадаємо, що з 13 червня Армія оборони Ізраїлю проводить операцію «Народ, як лев», спрямовану на знищення іранських об’єктів, пов’язаних зі збагаченням урану і потенційним створенням ядерної зброї.

📢 «Ми не маємо засобів для знищення підземних об’єктів в гірській місцевості, тому звернулись до США», — повідомили ізраїльські військові. За їхніми словами, частина цілей знаходиться глибоко під землею, що унеможливлює їх ураження наявним арсеналом ЦАХАЛу.

Після спільного аналізу ситуації, американські ВПС завдали ударів по трьох іранських ядерних об’єктах. Серед цілей був й добре укріплений комплекс у Фордо. Це стало кульмінацією координації між Тель-Авівом і Вашингтоном.

📢 «Ми знищили іранську ядерну інфраструктуру», — заявив Дональд Трамп у відеозверненні, поширеному після ударів.

📊 Ситуація навколо Ірану загострюється: бойовики, пов’язані з Тегераном, погрожують атаками на бази США в Іраку та Сирії, а в Ізраїлі попереджають про можливі ракетні удари у відповідь.