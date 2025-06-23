США готуються до можливих нападів проіранських угруповань у Сирії та Іраку

Після серії авіаударів, завданих ВПС США по ядерній інфраструктурі Ірану, в американських військових колах зростає занепокоєння щодо можливих атак на американські бази в Іраку та Сирії. Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на джерела серед розвідки та військових США.

За словами американських чиновників, проіранські угруповання вже готують потенційні операції проти американських об’єктів на Близькому Сході, особливо в Іраку. Хоча на цей момент жодна атака не відбулась, у Вашингтоні не виключають можливості ударів і по об’єктах у Сирії.

📢 «Однак поки що ці угруповання утримуються від дій, і, за словами одного з американських чиновників, іракська влада докладає значних зусиль, щоб переконати бойовиків не вдаватися до атак», — цитує NYT джерело, знайоме з оперативною ситуацією.

☝️ Потенційне загострення стало результатом комбінованої атаки США та Ізраїлю в ніч на 22 червня. Зокрема, американські ВПС вдарили по трьох ядерних об’єктах Ірану — включно з підземним комплексом у Фордо.

📢 «Ми знищили ключові елементи іранської ядерної програми», — заявив Дональд Трамп у спеціальному відеозверненні, оприлюдненому через кілька годин після удару.

🔻 У відповідь, Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) оголосив, що «війна насправді починається прямо тепер».

📢 «Цей напад не залишиться без відповіді. США перетнули межу», — йдеться у заяві КВІР, яку поширили іранські ЗМІ.

Напруженість на Близькому Сході продовжує зростати, і у Вашингтоні активно аналізують сценарії подальшої ескалації. Одним із ключових викликів для американських військових залишається захист своїх об’єктів у регіоні та недопущення прямого конфлікту з іранськими проксі-силами.