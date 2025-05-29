Трамп відверто зізнався, що літак Катару занадто великий

Президент США Дональд Трамп розповів про літак Boeing 747-8, який уряд Катару нещодавно передав американській стороні. Про це у середу, 28 травня, зазначає видання The Guardian.

Літак, вартість якого експерти оцінюють у близько 400 мільйонів доларів, наразі проходить технічне переобладнання у США.

📢 «Відверто кажучи, він занадто великий», — заявив Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті, коментуючи новий борт.

Утім, президент не уточнив, чи планується використовувати цей літак як заміну Air Force One (борт номер один), зазначивши лише, що він вже перебуває на території США та модернізується відповідно до вимог армії.

За словами Трампа, точна вартість доопрацювання наразі невідома, однак він припустив, що переобладнання виявиться значно дешевшим за виробництво нового борту.

📢 «Це буде страшенно дешевше, ніж будувати новий літак», — сказав глава Білого дому.

Американський лідер також повторно висловив невдоволення на адресу компанії Boeing через затримки із заміною старого президентського літака, який знаходиться в експлуатації з 1990-х років.

Ще 12 травня Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, що Boeing 747-8 уряд катару передає міноборони США для тимчасового використання замість чинного президентського літака. Він підкреслив, що це — «подарунок, безкоштовно».

⚠️ Водночас катарська влада наголосила, що передача здійснюється в межах міжурядової угоди, а не як особистий подарунок. Як заявив прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані, йдеться виключно про міжурядову оборонну угоду. Вона перебувала на юридичному розгляді.

📊 За інформацією ABC News, юристи Білого дому підготували документи, в яких ідеться про юридичну допустимість прийняття літака. Але за умови, що його буде передано у власність президентської бібліотеки Трампа до завершення його каденції.

Під час попереднього візиту Трампа до катару відбулась підписана рекордна угода між національним перевізником Qatar Airways та компанією Boeing. Це угода щодо постачання широкофюзеляжних літаків — найбільша в історії виробника.