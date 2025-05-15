Катар передає літак США: прем’єр Аль Тані пояснив суть угоди

Уряд Катару спростував твердження про те, що літак Boeing-747-8 передається президенту США Дональду Трампу як особистий подарунок. Як заявив прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані, йдеться виключно про міжурядову оборонну угоду, яка наразі перебуває на юридичному розгляді. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу CNN.

📢 «Це дуже проста міжурядова угода, коли Міністерство оборони Катару та Міністерство оборони США все ще обмінюються думками щодо можливості передачі одного з наших літаків 747-8 для використання як Air Force One і це все ще перебуває на юридичному розгляді», — пояснив глава уряду.

За словами прем’єра, можливе передання літака не має стосунку до жодної конкретної особи. Зокрема й до Дональда Трампа та відбувається виключно між державними структурами.

📢 «Це угода між урядами. Вона не має нічого спільного з персоналом — чи то з боку США, чи з боку Катару», — підкреслив він.

Аль Тані також зауважив, що у разі, якщо домовленість визнають такою, що суперечить законодавству, пропозицію буде відкликано.

📢 «Ми не будемо робити нічого незаконного. Якби було щось незаконне, було б багато способів приховати такі транзакції, коли вони не будуть видимими для громадськості. Це дуже чіткий обмін, який відбувається між двома урядами. Я не бачу в цьому жодних суперечностей», — заявив він.

Крім того, прем’єр-міністр заперечив припущення, що Катар намагається купити політичний вплив у США.

📢 «Навіщо нам купувати вплив? Якщо подивитися на останні десять років відносин між США та Катаром, Катар завжди підтримував США, коли це було потрібно: і в боротьбі з тероризмом, і під час евакуації з Афганістану, і при звільненні заручників з різних країн», — зазначив він.

☝️ Нагадаємо, що раніше кілька американських ЗМІ повідомили про можливе надання адміністрації Дональда Трампа літака Boeing-747-8 від катарської королівської родини. Ці повідомлення викликали критику з боку частини американських законодавців.

📌 Сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social підтвердив, що цей літак передаватиметься для використання ВПС США як борт номер один — однак деталей процедури не навів.

📌 Також раніше стало відомо, що конгресмен від Демократичної партії Шрі Танедар 14 травня відклав голосування в Палаті представників щодо імпічменту президента Дональда Трампа через тиск з боку однопартійців. 14 травня демократ з Мічигану не виніс резолюцію на розгляд, попри раніше озвучений намір.