Трамп розглядає надання потужної військової допомоги для України

Президент США Дональд Трамп, уперше після вступу на посаду в другій каденції, розглядає можливість надання нової військової допомоги Україні. Про це в суботу, 12 липня, повідомляє телеканал CBS News, наголошуючи, що такий крок міг би стати чітким попередженням для кремля, який останнім часом нарощує атаки на українські міста дронами й ракетами.

☝️ За даними видання, військова допомога Трампа може охоплювати постачання нової партії оборонної зброї. Сам президент нещодавно натякав на можливість таких поставок, хоча раніше його адміністрація тимчасово призупинила окремі постачання, пояснивши це частиною загального перегляду глобальної оборонної стратегії США.

💰 CBS News також звертає увагу, що джерело потенційного фінансування для України наразі офіційно не підтверджене. Однак американські чиновники заявили, що в розпорядженні чинного глави Білого дому залишилося 3,85 мільярда доларів від попередньої адміністрації. Ці кошти можна оперативно спрямувати на забезпечення України військовою технікою зі складів США.

🔎 Крім цього, згідно з інформацією від колишніх посадовців, Трамп має повноваження використати близько 5 мільярдів доларів, заморожених активів росії. Втім, як зазначає CBS, жоден з американських президентів – ані Трамп, ані Байден – досі не наважився скористатися цим фінансовим ресурсом.

📦 Кілька днів тому стало відомо, що Трамп обговорює новий пакет військової підтримки на сотні мільйонів доларів. Зокрема, мовиться про постачання зброї в межах президентських повноважень – подібну практику активно застосовував його попередник у Білому домі. Очікується, що вартість допомоги може сягати 300 мільйонів доларів.