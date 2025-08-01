П’ятниця, 1 Серпня, 2025
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Трамп повідомив про огидні дії росії та потужні санкції

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп повідомив про огидні дії росії та потужні санкції

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 1 серпня, виступив із гострою критикою на адресу кремля. Він знову заявив про високу ймовірність введення руйнівних санкцій проти росії у разі відсутності домовленостей щодо України. Про це повідомляє агентство Reuters.

📢 «Те, що робить росія, — огидно і сумно», — заявив американський лідер під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.

☝️ Водночас Трамп висловив сумніви щодо ефективності можливих обмежень:

📢 «Ймовірно, накладемо санкції — не знаю, чи санкції його [путіна] турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю, чи це матиме ефект, але ми це зробимо», — додав президент.

Як зазначає видання, коментарі Трампа пролунали на тлі відсутності прогресу в перемовинах щодо врегулювання війни в Україні.

Раніше виконувач обов’язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН повідомив, що Трамп прагне завершення війни рф проти України «до 8 серпня».

📌 За останні тижні президент США неодноразово давав зрозуміти, що Вашингтон очікує конкретних кроків від москви. І, в разі відсутності ознак наближення миру, – готовий вдатися до нових потужних економічних заходів проти рф.

📌 Тим часом стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив, що його спеціальний представник Стів Віткофф знову вирушить до російської федерації.

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