Четвер, 1 Травня, 2025
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Трамп погодив продаж зброї Україні на $50 млн

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп погодив продаж зброї Україні на $50 млн

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше після початку своєї другої каденції погодив продаж Україні військових товарів та зброї на суму понад 50 мільйонів доларів. Це підтвердилося інформацією, що була оприлюднена в українській англомовній газеті Kyiv Post, з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

📢 30 квітня Адміністрація Трампа поінформувала Конгрес США про наміри схвалити експорт товарів військового призначення Україні. Продаж відбудеться через механізм прямого комерційного продажу (direct commercial sales), що передбачає надання товарів, технічних даних та послуг. Це перший такий крок після повернення Трампа до Білого дому, йдеться в публікації ЗМІ.

Мова йдеться саме про продаж товарів військового призначення, зокрема технічних даних, та деяких послуг. Повідомлення подали за законом про контроль експорту озброєнь.

За період з 2015 по 2023 рік США здійснили продаж Україні військових товарів на загальну суму 1,6 мільярда доларів. При цьому, не роблячи публічних оголошень про більшість операцій. За словами представника дослідницької групи Tochnyi Колбі Бадвора, більшість таких угод відбувалася без широкого висвітлення, що підкреслює важливість поточної новини.

📢 «Новина полягає у тому, що продаж зброї продовжується. Хоча, досі усе вказувало на те, що Трамп зовсім відріже Україну від постачань», — зазначив Бадвор.

❗ Одночасно з цим, у ніч на 1 травня, Україна та США підписали важливу стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та співпрацю у сфері критичних корисних копалин. За словами американських посадовців, угода також є сигналом росії, що адміністрація Трампа продовжує підтримувати Україну в її прагненні до миру і процвітання.

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