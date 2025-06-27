Трамп підтвердив факт підписання угоди США з Китаєм

У виступі, що відбувся ввечері 26 червня у Білому домі, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про підписання чергової торговельної угоди США — цього разу з Китаєм. При цьому глава держави заявив, що наступною країною, з якою Америка укладатиме подібну домовленість, стане Індія.

📢 «Ми тільки що підписали угоду з Китаєм», — наголосив президент США.

За його словами, Сполучені Штати мають намір підписати з Індією аналогічну угоду. Водночас Трамп зазначив, що далеко не всі держави отримають можливість вести переговори про подібне партнерство.

📢 «Тепер ви платите мита 25–45%», — додав Трамп, пояснюючи, що деякі країни можуть просто отримати відповідне повідомлення, без переговорів.

Президент наголосив, що такий підхід — «простий спосіб», хоча його команда має іншу стратегію.

📢 «Це простий спосіб зробити це. Однак мої люди не хочуть діяти так. Вони прагнуть укласти більше угод, ніж я б зробив», — зазначив Трамп.

Як повідомлялося раніше, 11 червня президент США вже заявляв про узгодження параметрів торговельної угоди з КНР на рівні делегацій, очікуючи остаточного схвалення з боку лідерів держав.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп більше не розглядає анексію Канади як можливу політичну мету. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні. На пряме запитання журналістки щодо ймовірного наміру Трампа анексувати Канаду та перетворити її на 51-й американський штат, Карні відповів коротко: «Ні, не хоче».