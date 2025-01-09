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Судитимуть колаборантів з окупаційного «парламенту лнр» – СБУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Судитимуть колаборантів з окупаційного «парламенту лнр»

Служба безпеки України (СБУ) передала до суду матеріали обвинувального акта стосовно трьох осіб, т.зв. «депутатів», які обіймають посади в маріонетковому «парламенті лнр». Цей орган був створений у результаті незаконних «виборів», організованих російськими окупантами на Луганщині у вересні 2023 року. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За інформацією слідства, усі фігуранти активно співпрацюють із російською окупаційною владою з початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, двоє з них, Олександр Єрмоленко та Павло Пілавов, ще у 2018 році приєдналися до так званого «народного совета лнр» як представники псевдогромадського руху «мир Луганщине». Нині Єрмоленко представляє інтереси російських комуністів, а Пілавов — «єдіную россію».

Ці особи брали безпосередню участь у схваленні псевдозаконів, зокрема у вересні 2022 року щодо організації незаконного «референдуму», а також інших «нормативних актів», спрямованих на зміцнення позицій загарбників.

Третій фігурант, Геннадій Бунєєв, раніше очолював окупаційне «міністерство охорони здоров’я лнр». Сьогодні він також обіймає посаду депутата від партії «єдіная росія» та займається посиленням впливу кремлівської політичної партії на тимчасово окупованих територіях.

За ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України всі троє обвинувачуються у колабораційній діяльності. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Наразі підозрювані перебувають у розшуку.

Судитимуть колаборантів з окупаційного «парламенту лнр»

Розслідування здійснювалося ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше за матеріалами СБУ було заочно засуджено двох мешканців Луганської області, які під час окупації регіону обрали шлях співпраці з ворожою «адміністрацією» для «кар’єрного зростання» та отримали посади в її структурах.

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