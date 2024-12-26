Заочно засуджено двох колаборантів з Лисичанська та Старобільська

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) було заочно засуджено двох мешканців Луганської області, які під час окупації регіону обрали шлях співпраці з ворожою «адміністрацією» для «кар’єрного зростання» та отримали посади в її структурах. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як встановило слідство, у 2022 році колишній головний енергетик підприємства «Лисичанськводоканал» запропонував свої послуги окупаційній владі. У результаті він був призначений на посаду «директора муніципального унітарного підприємства “Водоканал міста Лисичанська лнр”».

Інша засуджена – колишня головна спеціалістка Старобільської районної державної адміністрації – погодилася зайняти посаду «заступника начальника – виконувача обов’язків начальника відділу житлово-комунального господарства адміністрації Старобільського району лнр».

У слідстві зазначили, що обидва зрадники мали можливість евакуюватися на підконтрольну Україні територію разом із колегами. Але зрадники свідомо вирішили залишитися і співпрацювати з російськими окупантами.

Суд визнав обох винними за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і засудив їх до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Вирок було винесено заочно, а відлік терміну відбування покарання розпочнеться з моменту їх затримання.

Досудове розслідування у цій справі провели співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ зібрала докази щодо осіб, які співпрацюють із російськими окупантами, очолюючи так звані «муніципалітети» в тимчасово окупованих районах Луганської області.