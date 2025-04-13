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США та Іран провели переговори в Омані

Денис Молотов
Денис Молотов
США та Іран провели переговори в Омані

У суботу, 12 квітня, в столиці Оману Маскаті відбулися прямі переговори між представниками США та Ірану. В адміністрації президента США назвали цю зустріч «дуже позитивною і конструктивною». Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на офіційну заяву Білого дому.

«Пряме спілкування» між спецпредставником президента США на Близькому Сході Стівом Віткоффом та главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі було «дуже позитивним і конструктивним», — наголосили у Вашингтоні.

У заяві також зазначено, що Віткофф під час переговорів передав чіткий сигнал з боку Дональда Трампа. Розв’язання розбіжностей між Вашингтоном і Тегераном має відбуватись «шляхом діалогу і дипломатії, якщо це можливо».

📢 «Віткофф наголосив у розмові з доктором Арагчі, що отримав від президента Трампа вказівку розв’язати розбіжності між нашими країнами шляхом діалогу і дипломатії, якщо це можливо», — йдеться у заяві Білого дому, де також підкреслюється, що переговори стали «кроком уперед на шляху до досягнення взаємовигідного результату».

🤝 США подякували Оману за посередницьку роль у проведенні переговорів. Також у переговорах брала участь посол США в Омані Ана Ескрогіма.

📅 У Вашингтоні вже підтвердили, що наступний раунд переговорів запланований на суботу, 19 квітня.

☝️ Нагадаємо, що в суботу до Маската прибули делегації США та Ірану, очолювані спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі для обговорення іранської ядерної програми.

У Тегерані згодом заявили, що перший раунд переговорів пройшов у «конструктивній атмосфері та на основі взаємної поваги».

📌 За даними МЗС Ірану, після понад двох годин непрямих переговорів Арагчі та Віткофф поспілкувалися особисто віч-на-віч протягом кількох хвилин.

📌 Також раніше стало відомо, що у п’ятницю, 11 квітня, спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором володимиром путіним у Санкт-Петербурзі.

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