США передадуть Україні ще одну систему Patriot – ЗМІ

Сполучені Штати Америки планують передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони (ППО) ЗРК Patriot, яка раніше була розгорнута в Ізраїлі. Після модернізації вона буде доставлена вже цього літа. Про це повідомляє The New York Times у неділю, 4 травня, з посиланням на власні джерела.

Паралельно західні партнери України ведуть переговори щодо можливої логістики постачання ще однієї системи — від Німеччини або Греції.

☝️У Білому домі не уточнюють, чи рішення про передачу Patriot ухвалювалося до або вже після приходу Дональда Трампа до влади. Водночас у Раді національної безпеки США утримались від розголошення інформації про розміщення цих систем.

📢 Речник ради Джеймс Г’юїтт зазначив: «Президент Трамп чітко заявив: він хоче, щоб війна в Україні завершилася, а вбивства зупинилися».

У Міністерстві оборони США додали, що продовжують надавати Україні озброєння в межах раніше затверджених пакетів військової допомоги.

За словами одного з американських чиновників, з восьми вже поставлених в Україну батарей Patriot наразі шість перебувають у робочому стані, дві — на технічному обслуговуванні. Очікується, що після надходження нових установок Україна матиме десять боєздатних батарей Patriot.

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що ще одним варіантом посилення ППО України може стати надання ліцензій на виробництво систем Patriot та ракет до них. Відповідні прохання вже були озвучені лідерам США — як чинному, так і попередньому.

☝️ Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що більшість із семи обіцяних Україні установок Patriot, про які йшлося на саміті у Вашингтоні, вже поставлено або буде передано найближчим часом.

👉 Також раніше було повідомлено, що Франція має намір виготовити для України 1200 бомб AASM Hammer упродовж 2025 року. Про це в суботу, 3 травня, інформує газета Le Parisien із посиланням на джерела в оборонному секторі.