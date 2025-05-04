Франція виготовить для України 1200 авіабомб AASM Hammer у 2025 році

Франція має намір виготовити для України 1200 бомб AASM Hammer упродовж 2025 року. Про це в суботу, 3 травня, повідомила газета Le Parisien із посиланням на джерела в оборонному секторі.

💢 Зазначається, що у 2024 році французька промисловість уже випустила 830 таких авіаційних комплектів, і нові плани свідчать про подальше нарощування виробництва.

📢 «Це свідчить про високу потребу України в цих боєприпасах», – вказує видання.

AASM (Armement Air-Sol Modulaire) — це високоточна авіабомба модульного типу, яка складається з двох компонентів: навігаційного блоку та прискорювального модуля, що встановлюються на звичайну фугасну авіабомбу — подібну до тих, які використовувалися ще під час Другої світової війни.

Ці бомби можуть оснащуватися бойовими зарядами масою від 250 до 1000 кг. Вони здатні точно уражати як стаціонарні, так і рухомі цілі — з будь-якої висоти польоту.

✔️ Однією з ключових переваг AASM Hammer – є їхня інерційна система наведення, яка дозволяє працювати навіть при активному глушінні GPS. Це критично важливо в умовах війни в Україні, де росія широко застосовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як пояснив президент компанії Safran Electronics and Defense, Франк Содо, система дозволяє одночасно наводити кілька бомб на різні цілі з високою точністю.

📢 «Система дозволяє точно уражати кілька цілей одночасно — як рухомих, так і стаціонарних — незалежно від висоти польоту», — наголосив Содо.

AASM перебувають на озброєнні французьких винищувачів Rafale з 2008 року. У 2023-му уряд Франції доручив компанії Safran адаптувати ці авіабомби під радянські платформи — українські винищувачі типу МіГ та Су. Роботи завершили менш ніж за чотири місяці, після чого ЗСУ отримали нові можливості для точного ураження ворожих цілей.

🚢 Окрім того, Франція нещодавно успішно протестувала новий морський безпілотник, який під час навчань уразив списаний корабель, підтверджуючи прогрес у сфері дистанційних технологій ведення війни.

☝️ Також нагадаємо, що Франція і Польща готуються укласти новий всеосяжний двосторонній договір. Він включатиме широке коло питань — від оборони до енергетичної трансформації. Підписання документа відбудеться 9 травня, у день, коли в Європі відзначають пам’ять жертв та 80-річчя завершення Другої світової війни.