Спалах гепатиту А у столиці: понад 70 заражених, з них третина — діти

У Києві зафіксовано 72 випадки захворювання на гепатит A, з яких 33 — серед дітей. Про це повідомив Сергій Чумак, очільник Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, у коментарі УНН у понеділок, 19 травня.

📢 «Сьогодні на ранок зареєстровано 72 випадки гепатиту A, із них 33 у дітей. Епідрозслідування продовжується», — наголосив він.

Спалах зафіксовано у Солом’янському районі столиці. Медики проводять епідеміологічне розслідування, аби з’ясувати, як саме поширюється інфекція та які чинники могли її спровокувати.

🔎 Як передається гепатит A:

через вживання забрудненої їжі або води з фекальними домішками інфікованих осіб;

у разі недотримання правил особистої гігієни;

побутовим шляхом — коли інфікована особа готує їжу для інших членів сім’ї;

під час деяких видів сексуальних контактів.

❗ Основні симптоми гепатиту A:

підвищення температури тіла;

загальна слабкість та втрата апетиту;

блювання, діарея;

біль або дискомфорт у животі;

потемніння сечі;

жовтяниця — пожовтіння шкіри й білків очей.

💉 Тим часом в Україну надійшло 115 300 доз вакцини проти гепатиту B — про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Постачання здійснене у межах партнерства з Глобальним альянсом з вакцин (Gavi).

📌 Вакцина призначена для безоплатного щеплення дітей відповідно до Національного календаря. Її буде розподілено між регіонами, а зробити щеплення можна у медзакладах після консультації з педіатром або сімейним лікарем.

☝️ Нагадаємо, раніше спалах вірусного гепатиту A також зафіксували у селі Іза Закарпатської області. У зв’язку з цим там заборонено масові заходи до 21 червня, у школах оголошено карантин, а санітарні служби проводять посилені перевірки та дезінфекційні заходи.

👉 Також було повідомлено, що в Києві триває епідеміологічне розслідування спалаху гепатиту A, який було виявлено у мікрорайоні Відрадний Солом’янського району.