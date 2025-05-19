Понеділок, 19 Травня, 2025
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Спалах гепатиту А у столиці: понад 70 заражених, з них третина — діти

Денис Молотов
Денис Молотов
Спалах гепатиту А у столиці: понад 70 заражених, з них третина — діти

У Києві зафіксовано 72 випадки захворювання на гепатит A, з яких 33 — серед дітей. Про це повідомив Сергій Чумак, очільник Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, у коментарі УНН у понеділок, 19 травня.

📢 «Сьогодні на ранок зареєстровано 72 випадки гепатиту A, із них 33 у дітей. Епідрозслідування продовжується», — наголосив він.

Спалах зафіксовано у Солом’янському районі столиці. Медики проводять епідеміологічне розслідування, аби з’ясувати, як саме поширюється інфекція та які чинники могли її спровокувати.

🔎 Як передається гепатит A:
  • через вживання забрудненої їжі або води з фекальними домішками інфікованих осіб;
  • у разі недотримання правил особистої гігієни;
  • побутовим шляхом — коли інфікована особа готує їжу для інших членів сім’ї;
  • під час деяких видів сексуальних контактів.
Основні симптоми гепатиту A:
  • підвищення температури тіла;
  • загальна слабкість та втрата апетиту;
  • блювання, діарея;
  • біль або дискомфорт у животі;
  • потемніння сечі;
  • жовтяниця — пожовтіння шкіри й білків очей.

💉 Тим часом в Україну надійшло 115 300 доз вакцини проти гепатиту B — про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Постачання здійснене у межах партнерства з Глобальним альянсом з вакцин (Gavi).

📌 Вакцина призначена для безоплатного щеплення дітей відповідно до Національного календаря. Її буде розподілено між регіонами, а зробити щеплення можна у медзакладах після консультації з педіатром або сімейним лікарем.

☝️ Нагадаємо, раніше спалах вірусного гепатиту A також зафіксували у селі Іза Закарпатської області. У зв’язку з цим там заборонено масові заходи до 21 червня, у школах оголошено карантин, а санітарні служби проводять посилені перевірки та дезінфекційні заходи.

👉 Також було повідомлено, що в Києві триває епідеміологічне розслідування спалаху гепатиту A, який було виявлено у мікрорайоні Відрадний Солом’янського району.

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