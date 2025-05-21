Командир частини на Волині незаконно нарахував понад 1,2 млн грн «бойових»

На Волині завершено досудове розслідування щодо командира військової частини, службова недбалість якого призвела до незаконного нарахування понад 1,2 млн гривень бойових доплат. Обвинувальний акт уже передано до суду. Про це 21 травня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, упродовж чотирьох місяців 2024 року троє військовослужбовців отримували доплату за участь у бойових діях, не перебуваючи при цьому на передовій. Увесь цей час вони знаходились у тилу і жодного разу не залучались до безпосереднього бойового зіткнення.

📑 Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для виплат, особисто підписував відповідні накази та не зупинив безпідставне нарахування винагород. Саме ці дії, як стверджують слідчі, і стали причиною збитків державі у великих розмірах.

⚖️ Військовому оголошено підозру за статтею про службову недбалість в умовах воєнного стану, що спричинила тяжкі наслідки. Згідно з Кримінальним кодексом, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

📌 Схожі випадки фіксувались і в інших регіонах:

— На Донеччині командир виплатив понад 800 тисяч гривень бойових підлеглій, яка весь час перебувала у Дніпропетровській області.

— У Черкаській області військовим незаконно нарахували майже 6 млн гривень — 91 особі, які також не брали участі у бойових діях.

☝️ Також раніше стало відомо, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця з Києва та жителя Харкова. Вони намагалися організувати незаконне переправлення через державний кордон чотирьох чоловіків призовного віку.