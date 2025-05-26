На Харківщині внаслідок ДТП загинули жінка і дитина, водій вчинив самогубство

У неділю, 25 травня, на трасі Харків–Охтирка поблизу села Крупчине в Богодухівському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) зі смертельними наслідками. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

За попередніми даними слідства, водій автомобіля Hyundai Tucson, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль спочатку зіткнувся із попутним Fiat Tipo, а потім зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum з напівпричепом, що рухалася назустріч.

У результаті зіткнення на місці загинули двоє пасажирів Hyundai — 45-річна жінка та трирічна дівчинка.

Як уточнили правоохоронці, 52-річний водій Hyundai, перебуваючи у стані сильного емоційного стресу після трагедії, вкоротив собі віку.

Водії інших транспортних засобів, що були учасниками аварії, зазнали гострої реакції на стрес, але фізичних ушкоджень не отримали.

За фактом аварії поліція готує документи для відкриття кримінального провадження. Ведуться слідчі дії та встановлюються усі обставини трагедії.

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📌 Раніше в Дніпрі суддя, перебуваючи у тверезому стані, збив на мотоциклі пішохода, який загинув на місці.

☝️ Також 22 травня на Тернопільщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами – тоді постраждали восьмеро людей. Водій не пропустив інший транспорт, виїжджаючи з другорядної дороги, що й спричинило ДТП. За офіційною інформацією, на момент аварії в салоні мікроавтобуса перебувало 18 пасажирів. Обидва водії, за первинною оцінкою, перебували у тверезому стані.