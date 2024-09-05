Смерть чоловіка нібито після побиття у ТЦК Закарпаття на контролі в омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився інформацією про звернення, яке надійшло від жінки з Закарпаття до його представника. Українка заявила про те, що її батька незаконно утримували працівники у ТЦК та СП. Вона також стверджує, що внаслідок побиття, яке начебто здійснили співробітники ТЦК, її батько помер. Лубінець повідомив про цей інцидент у своїх соцмережах.

📢 «Цей випадок потребує негайного, всебічного та неупередженого розслідування. Наразі відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 128 КК (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесено до ЄРДР», – зазначив він.

Омбудсмен також повідомив, що надіслав запит до генерального прокурора з метою виявлення всіх обставин цього випадку. Він підкреслив, що в разі виявлення порушень буде вимагати притягнення до відповідальності винних осіб, «незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають».

Крім того, Лубінець зазначив, що за перші вісім місяців 2024 року було отримано понад 1,6 тисячі звернень щодо порушень прав громадян з боку працівників ТЦК та СП. Для порівняння, за весь 2023 рік таких звернень було майже втричі менше — 561.

23 серпня уповноважений також відреагував на резонансне відео, в якому бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля заявив про голодування через незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. За словами Лубінця, інспекція підтвердила правдивість слів військового.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України затримала двох керівників ТЦК та СП (військових комісаріатів) Київської області та їхнього спільника. Вони організували у ТЦК масштабну схему «заробітку» на чоловіках, які намагались уникнути мобілізації. Військкоми «заробили» понад 1 мільйон доларів.