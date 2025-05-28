Сімейні лікарі не зможуть призначати направлення на складні обстеження

Згідно з новими правилами, затвердженими Національною службою здоров’я України (НСЗУ), сімейні лікарі більше не мають змоги призначати пацієнтам направлення на складні обстеження (МРТ, КТ, деякі види розширених лабораторних досліджень, а також спеціалізовані обстеження функції легень). Ці повноваження передані виключно лікарям вузької спеціалізації, які безпосередньо супроводжують відповідну хворобу пацієнта.

Про це повідомила очільниця НСЗУ Наталія Гусак в інтерв’ю виданню УП. Життя, зазначивши, що такі зміни були запроваджені в межах оновленої системи маршрутизації пацієнтів, яка почала діяти цього року.

📢 «Раніше сімейний лікар міг виписати направлення на більшість обстежень: від УЗД і рентгену до магнітно-резонансної та комп’ютерної томографії. Тепер медики первинки можуть виписати направлення лише на такі дослідження: УЗД (черевної порожнини, щитоподібної залози, сечового міхура тощо); рентген (грудна клітка, кінцівки); холтерівський моніторинг; ендоскопічні дослідження травної, дихальної, урологічної та гінекологічної систем; базові лабораторні аналізи», — наголосила Наталія Гусак.

У НСЗУ пояснили, що таке обмеження має на меті запобігти необґрунтованим обстеженням та уникнути дублювання направлень, що, у свою чергу, дозволить ефективніше використовувати державне фінансування.

📌 Усі вищезгадані дослідження залишаються повністю покритими в рамках пакета «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Разом з тим, як зауважила очільниця служби, технічна можливість виписати направлення у лікарів первинки поки зберігається, однак:

📢 «Якщо направлення буде створене з порушенням нових вимог, обстеження не отримає державну оплату з боку НСЗУ», — попередила Гусак.

☝️ Нагадаємо, що раніше стало відомо: з 1 березня розпочато перевірку чинності декларацій із сімейними лікарями. У випадку невідповідності даних у медичних інформаційних системах та державних реєстрах, окремі декларації можуть автоматично перейти в статус неактивних.

Також раніше стало відомо, що дія соціальної програми «ТерапіяПЛЮС» в Україні тимчасово зупинена з 25 лютого.