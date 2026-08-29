Детонація складів у селі Мила забрала життя 37 людей: влада розслідує службову недбалість

Кількість загиблих унаслідок російського удару та масштабної вторинної детонації в селі Мила Бучанського району зросла до 37 людей. Ще 42 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

📢 «На жаль, кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37. Страшна і непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Робота на локації триває. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії», – надав оновлену інформацію очільник Київської ОВА.

Рятувальні роботи на місці події продовжуються, оскільки під завалами ще можуть перебувати люди.

Серед постраждалих — четверо дітей. Семеро поранених перебувають у лікарнях.

Екстрені служби евакуювали із небезпечної зони 381 мешканця, з них 59 неповнолітніх.

Загибель голови громади та масштаби руйнувань

Вибухова хвиля та пожежа зруйнували цивільну інфраструктуру селища неподалік Житомирської траси.

За попередніми оцінками, пошкоджено близько 50 приватних будинків. Значних руйнувань зазнав місцевий пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Серед загиблих — голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич. Керівник органу самоврядування загинув на місці події, допомагаючи рятувати людей під час вибухів.

Загалом по області через дронові атаки зафіксовано пошкодження 14 складських комплексів, 16 приватних осель, трьох багатоповерхівок та 16 транспортних засобів у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

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Реакція Володимира Зеленського та хід розслідування

📢 «Обов’язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення. Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України проводять досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки», – наголосив президент.

Шостий президент України В.О. Зеленський також висловив співчуття родинам загиблих і різко засудив факти грубого порушення правил безпеки.

📢 «Жахлива ситуація і жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Багато руйнувань, і станом на цей час відомо, що 37 людей загинули… Десятки людей постраждали, і серед них місцеві та рятувальники», – підкреслив президент.

Глава держави зазначив, що перше влучання припало на місце зберігання арсеналу Сил оборони, якого там бути не мало. Удар спровокував масовану детонацію снарядів, мін, дронів та іншого озброєння.

📢 «Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно… Ми говорили вже з генеральним прокурором, з МВС, із СБУ, з головкомом – усе, що необхідно для розслідування, у них є», – заявив Володимир Зеленський.

Слідчі органи відкрили кримінальне провадження за статтею про службову недбалість для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Оголошення жалоби в регіоні

У неділю, 30 серпня, на території Київської області оголошено День жалоби за загиблими.

В усіх громадах приспустять Державні Прапори України. Також в області діятиме офіційна заборона на розважальні заходи та публічне звучання гучної музики.