Україна перемогла Грецію 82:76 і закріпилася на другому місці у відборі на ЧС-2027

Чоловіча збірна України з баскетболу перемогла Грецію з рахунком 82:76 у стартовому матчі другого етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу – 2027. Поєдинок відбувся 28 серпня в Ризі на Xiaomi Arena, а перемога дозволила українській команді закріпитися на другому місці у групі I.

Україна краще розпочала зустріч і завершила першу чверть із перевагою у п’ять очок — 24:19. У другій десятихвилинці греки вирівняли гру та навіть виходили вперед, однак на велику перерву команди пішли за переваги українців — 40:37.

Після перерви збірна України зберегла контроль над грою. Перед заключною чвертю господарі номінального домашнього майданчика вели 64:59, а приблизно за чотири хвилини до фінальної сирени збільшили відрив до 13 очок. Греція відповіла ривком 10:0 і скоротила відставання до чотирьох пунктів, але українці витримали тиск у кінцівці.

Ковляр став найрезультативнішим, Шульга провів сильний дебют

Найбільше очок у складі України набрав Олександр Ковляр — 18. Святослав Михайлюк додав 13 очок, а Максим Шульга у своєму дебютному офіційному матчі за національну команду набрав 14 очок і зробив чотири передачі. Ще 11 очок записав до активу Андрій Войналович.

Одним із ключових чинників перемоги стала гра українців на периметрі. Команда реалізувала 13 із 33 триочкових кидків, причому влучаннями відзначилися шість різних баскетболістів. Шульга забив чотири дальні кидки з шести спроб, Ковляр — три з п’яти, а Войналович і Іван Ткаченко — по два.

Україна також краще скористалася помилками суперника: українці втратили м’яч 10 разів проти 14 у греків і набрали 21 очко після втрат опонента. За підбираннями команди завершили матч майже рівно — 38:37 на користь збірної України.

Офіційний протокол матчу на сайті FIBA підтверджує рахунок 82:76 та перевагу України в усіх чотирьох чвертях: 24:19, 16:18, 24:22 і 18:17. Детальний розбір статистики також опублікувала Федерація баскетболу України.

Україна зробила важливий крок у групі

Це була п’ята перемога української збірної у семи матчах кваліфікації на чемпіонат світу – 2027. Після стартового туру другого етапу команда залишається серед претендентів на вихід до фінальної частини турніру: з групи I далі пройдуть три найкращі збірні.

Перемога над Грецією особливо важлива з огляду на те, що обидві команди борються за високі позиції у таблиці. Україна не лише здобула два турнірні очки, а й отримала психологічну перевагу перед наступним матчем у серпневому вікні.

Наступну гру команда Айнарса Багатскіса проведе 31 серпня проти Чорногорії. Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.