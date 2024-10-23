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СУСПІЛЬСТВО

Ляшко запитали про відставку на тлі скандалу з МСЕК

Денис Молотов
Денис Молотов
Ляшко запитали про відставку на тлі скандалу з МСЕК

Написати заяву про відставку набагато легше, ніж впровадити реформу МСЕК. Такими словами міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відповів на питання, чи збирається він подати у відставку. Про це в середу, 23 жовтня, повідомило агентство «Укрінформ».

На брифінгу, присвяченому ліквідації медико-соціальних експертних комісій, Ляшко пояснив, що керівники МСЕК не підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я.

📢 «Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕК», — зазначив він.

Міністр також повідомив, що з початку 2025 року МСЕК у нинішньому вигляді, як окремі юридичні особи, припинять функціонування. Їхні обов’язки передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

За його словами, в Україні наразі працює близько 350 комісій, які обслуговують приблизно 1200 лікарів. Центральну МСЕК планують закрити до кінця поточного тижня.

📢 «До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю», — сказав Ляшко.

☝️ Раніше, 22 жовтня, генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку через корупційний скандал, пов’язаний із масовими випадками отримання фіктивних інвалідностей прокурорами через МСЕК.

📌 Також 23 жовтня шостий президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО з цього питання. Там він назвав доповіді міністра охорони здоров’я та міністра соціальної політики «вкрай непереконливими».

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