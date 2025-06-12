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Шахрая, що видавав себе за волонтера, виявили мертвим у Полтаві

Денис Молотов
Денис Молотов
Шахрая, що видавав себе за волонтера, виявили мертвим у Полтаві

Псевдоволонтера у Полтаві, який проходив фігурантом кримінального провадження щодо масштабного шахрайства, знайшли мертвим. Про це в четвер, 12 червня, повідомив “Укрінформ” із посиланням на коментар Нацполіції Полтавської області.

☝️ Відомо, що йдеться про 22-річного жителя Полтави, досудове розслідування щодо якого завершили наприкінці квітня 2025 року.

За даними слідства, чоловік видавав себе за волонтера та обманював громадян під виглядом доставки автомобілів, зарядних станцій та турнікетів для потреб українських військових. Загалом правоохоронці задокументували 14 епізодів злочинної діяльності.

📉 Сума завданих збитків сягнула близько трьох мільйонів гривень. Частину цих коштів підозрюваний, за словами поліції, повернув потерпілим у межах досудового розслідування.

⚖️ У разі визнання вини йому могло загрожувати до восьми років позбавлення волі за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

🚨 Обставини смерті псевдоволонтера наразі не розголошуються. Відомості перевіряються.

Раніше повідомлялося, що шахраї створили нову схему виманювання коштів у родичів військовополонених та зниклих безвісти. Людям пропонують «офіційні рахунки» для перерахування грошей нібито в обмін на допомогу, хоча насправді йдеться про обман.

☝️ Також нагадаємо, що ексначальника управління сил логістики Збройних сил України підозрюють у набутті майна на понад 12 мільйонів гривень без підтвердження його законного походження. Слідство встановило, що впродовж 2023–2024 років колишній посадовець ЗСУ придбав низку активів, не маючи легальних джерел доходу, які б пояснювали їх вартість.

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