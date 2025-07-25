П’ятниця, 25 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

СБУ викрила пособницю окупантів із Кадіївки

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ викрила пособницю окупантів із Кадіївки

Служба безпеки України завершила документування злочинної діяльності жительки тимчасово окупованої Кадіївки (колишній Стаханов), яка активно співпрацює з ворогом у так званій «народній раді лнр». Слідчі встановили, що зловмисниця з 2014 року брала участь у підриві української державності на Луганщині та надалі неодноразово сприяла діям російських окупантів. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, вона мала безпосередні контакти з бойовиками з перших днів збройної агресії рф. Саме у 2014 році фігурантка взяла участь у захопленні адміністративних будівель на Луганщині та в організації незаконного «референдуму» про створення так званої «лнр». Унаслідок псевдовиборів того ж року вона вперше потрапила до квазідепутатського складу «парламенту» – утворення, що контролюється окупантами.

У 2022 році, після чергової ескалації війни, ця жінка, перебуваючи в лавах незаконного органу «влади», проголосувала за так званий «закон про референдум», що передбачав приєднання тимчасово окупованої Луганської області до російської федерації. Таким чином, вона взяла безпосередню участь у спробі анексії українських територій.

Наразі зловмисниця є «депутатом» від путінської партії «єдина росія» в окупаційному органі. Вона виконує вказівки партійного керівництва і підтримує рішення, вигідні країні-агресору, допомагаючи реалізовувати політику кремля на захоплених територіях Донбасу.

Служба безпеки України повідомила їй про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жінку оголошено в загальнодержавний розшук за вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Вона переховується на тимчасово окупованій території.

Досудове розслідування у справі триває. Його здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України продовжує виявляти спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Загарбники використовують неповнолітніх громадян як інструмент інформаційного та психологічного тиску.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Як обрати профнастил та сфери його застосування

СУСПІЛЬСТВО

Безугла з’явилась на мітинг проти закону, який сама підтримала

ВЛАДА

Масштабні обшуки в детективів НАБУ через підозру в держзраді

ВАЖЛИВО

США погодили продаж військової допомоги Україні на $330 млн

ВАЖЛИВО

Нічна атака: збито понад 90 дронів, є жертви й поранені

ВІЙНА

“Небо помилок не пробачає”. Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8? 21 липня 2025

ПОДІЇ

НАБУ і САП терміново звернулись до Зеленського

ВАЖЛИВО

Майже половина зі 101 бою на фронті зосереджена на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

На Прикарпатті виник черговий конфлікт між ТЦК і громадянами

СУСПІЛЬСТВО

Атаки на Дніпропетровщину: пожежі, руйнування інфраструктури

ВІЙНА

Starlink знову працює: сервіс відновили після масштабного збою

ТЕХНОЛОГІЇ

Зеленський подав новий закон про незалежність НАБУ і САП

ВАЖЛИВО

На Покровський напрямок сьогодні припала понад чверть усіх боїв – Генштаб

ВІЙНА

З ОАЕ екстрадували шахрайку, яка вкрала на зборах для ЗСУ 50 млн грн

КРИМІНАЛ

У ДТП на Донеччині загинув командир бригади “Лють” Максим Казбан

КОРДОН
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"