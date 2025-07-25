СБУ викрила пособницю окупантів із Кадіївки

Служба безпеки України завершила документування злочинної діяльності жительки тимчасово окупованої Кадіївки (колишній Стаханов), яка активно співпрацює з ворогом у так званій «народній раді лнр». Слідчі встановили, що зловмисниця з 2014 року брала участь у підриві української державності на Луганщині та надалі неодноразово сприяла діям російських окупантів. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, вона мала безпосередні контакти з бойовиками з перших днів збройної агресії рф. Саме у 2014 році фігурантка взяла участь у захопленні адміністративних будівель на Луганщині та в організації незаконного «референдуму» про створення так званої «лнр». Унаслідок псевдовиборів того ж року вона вперше потрапила до квазідепутатського складу «парламенту» – утворення, що контролюється окупантами.

У 2022 році, після чергової ескалації війни, ця жінка, перебуваючи в лавах незаконного органу «влади», проголосувала за так званий «закон про референдум», що передбачав приєднання тимчасово окупованої Луганської області до російської федерації. Таким чином, вона взяла безпосередню участь у спробі анексії українських територій.

Наразі зловмисниця є «депутатом» від путінської партії «єдина росія» в окупаційному органі. Вона виконує вказівки партійного керівництва і підтримує рішення, вигідні країні-агресору, допомагаючи реалізовувати політику кремля на захоплених територіях Донбасу.

Служба безпеки України повідомила їй про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жінку оголошено в загальнодержавний розшук за вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Вона переховується на тимчасово окупованій території.

Досудове розслідування у справі триває. Його здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України продовжує виявляти спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Загарбники використовують неповнолітніх громадян як інструмент інформаційного та психологічного тиску.