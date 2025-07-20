Окупанти вербують дітей: ФСБ використала школяра для псевдомінування

Служба безпеки України продовжує виявляти спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Загарбники використовують неповнолітніх громадян як інструмент інформаційного та психологічного тиску. Також для розхитування внутрішньої обстановки в Україні через фейкові повідомлення про «мінування» різних об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

СБУ встановила особу підлітка, який у травні цього року анонімно повідомив поліцію про «замінування» навчального закладу. Як з’ясувалося, школяр — ліцеїст і внутрішньо переміщена особа з Луганської області — діяв не з власної ініціативи. Його змусив до цього російський агент ФСБ, який вийшов на зв’язок через Telegram-групу, присвячену комп’ютерним іграм.

ФСБшник запропонував за фейкове повідомлення винагороду — річну підписку на Telegram Premium. Підліток виконав «завдання», після чого «куратор» зник і заблокував усі контакти.

Об’єктом фейкового замінування стала школа в окупованій Попасній. Після встановлення особи правопорушника працівники СБУ передали справу до ювенальної поліції на Дніпропетровщині. За наслідками перевірки до адміністративної відповідальності було притягнуто матір підлітка — за неналежне виконання батьківських обов’язків.

До уваги:

⚠️ СБУ застерігає: подібні дії — не жарти. Вони несуть реальну загрозу і караються відповідно до закону. Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиве повідомлення про мінування чи загрозу безпеці громадян передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років .

. ⚠️ СБУ наголошує: ворог активно використовує соціальні мережі, анонімні Telegram-канали та онлайн-ігри як платформи для впливу на українських підлітків. Через обіцянки легких грошей або віртуальних «бонусів» окупанти намагаються залучати дітей до деструктивної діяльності.

⚠️ СБУ закликає батьків бути уважними до того, з ким і про що спілкуються їхні діти в інтернеті. А всіх громадян — повідомляти правоохоронні органи про будь-які підозрілі випадки, що можуть свідчити про спроби ворога використати молодь у підривній діяльності.

👉 Також нагадаємо, що завдяки системній роботі та доказам, зібраним Службою безпеки України, до відповідальності притягнуто чергового колаборанта, який сприяв російській окупаційній владі. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та засудив до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.