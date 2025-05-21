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Розвідка США: Ізраїль може готувати удар по ядерних об’єктах Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
Розвідка США: Ізраїль може готувати удар по ядерних об'єктах Ірану

Американська розвідка отримала інформацію про те, що Ізраїль готується завдати удару по ядерних об’єктах Ірану. Про це у вівторок, 20 травня, повідомило агентство Reuters з посиланням на CNN. У свою чергу, в новинній агенції послалися на джерела серед кількох високопоставлених чиновників у США.

Згідно з наданими даними, американські спецслужби зафіксували переміщення авіаційних засобів ураження. Також фіксується завершення тренувань ВПС Ізраїлю, що є можливою частиною загальної підготовки до потенційної операції.

Наразі немає підтвердження того, що в Ізраїлі вже ухвалено остаточне рішення щодо атаки. Проте джерела повідомляють, що такі дії можуть стати реакцією на перебіг переговорів між Вашингтоном та Тегераном щодо іранської ядерної програми. Якщо Іран збереже ядерні потужності навіть у разі укладення угоди, в Єрусалимі готові до рішучих кроків.

📢 «Ймовірність удару з боку Ізраїлю суттєво зросла за останні три місяці», — наголошують американські посадовці.

Водночас у Вашингтоні вважають, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, найімовірніше, не отримав формального схвалення таких дій від адміністрації Дональда Трампа, попри їхню тісну політичну співпрацю в минулому.

📝 Нагадаємо, що раніше Іран заявив про готовність укласти ядерну угоду з Трампом в обмін на скасування економічних санкцій, але водночас Тегеран запевнив, що продовжить збагачення урану незалежно від результатів переговорів.

📢 «Ми продовжимо нашу програму — з угодою або без неї», — заявили в уряді Ірану.

☝️ Також раніше повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про старт першого етапу масштабної операції в секторі Гази під назвою «Колісниця Гедеона».

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