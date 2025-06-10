Розвідка Німеччини повідомила про криваві плани росії після України

Стало відомо, що росія не вважає Україну кінцевою ціллю. Зокрема, кремль розглядає її як «транзитний етап» перед можливим нападом на НАТО. Про це попередив очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, який незабаром залишає свою посаду. Його заяву оприлюднило видання Bild у Telegram.

📢 «Ми абсолютно впевнені, і ми маємо розвідувальні докази: Україна — це тільки крок на шляху росії до Заходу», — наголосив Каль.

За словами очільника BND, у російському керівництві є особи, які перестали вірити у гарантовану відповідь НАТО у разі агресії проти одного з його членів.

📢 «Вони більш не вірять, що стаття п’ять НАТО працює. І вони хотіли б перевірити її. Вони хочуть повернути НАТО до кінця 1990-х років. Вони хочуть викинути Америку з Європи та використовуватимуть будь-які необхідні засоби для досягнення цього», — заявив Бруно Каль.

☝️ Він також попередив про ризик провокацій у країнах Балтії — на тлі захисту «російськомовного населення», що вже використовувалося у 2014 році під час анексії Криму.

Каль вважає, що нині переговори з кремлем не мають сенсу:

📢 «Стримування – найменш кривавий спосіб запобігти війні. Немає жодної ознаки того, що путін змінив свою думку про свій агресивний підхід до вирішення цієї проблеми», — додав глава розвідки.

🛡️ Тим часом країни НАТО ухвалили нову фінансову мету: 3,5% ВВП — на оборону, ще 1,5% — на інвестиції в безпекову інфраструктуру. Це, за задумом Альянсу, має посилити готовність до можливої ескалації з боку росії.

☝️ Також нагадаємо, що фонд нацдобробуту росії продовжує зменшуватись — із початкових 150 мільярдів доларів, які були накопичені до початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, залишилось лише 38 мільярдів.