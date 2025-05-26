На росії стрімко тануть золотовалютні резерви – розвідка

Фонд нацдобробуту росії продовжує зменшуватись — із початкових 150 мільярдів доларів, які були накопичені до початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, залишилось лише 38 мільярдів. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю агентству Укрінформ у понеділок, 26 травня.

📢 «До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту росії становив близько 150 мільярдів доларів. Зараз лишилося близько 38 мільярдів доларів. Гроші тануть», — наголосив він.

За словами очільника СЗР, не менш проблемною є й інша частина активів росії — цінні папери, які сьогодні фактично не можна реалізувати. Окрім того, кремль активно витрачає запаси золота та китайських юанів.

📉 «Золота було 2300 тонн — уже 1700. Його продають. Було 164 мільярди китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються», — уточнив Іващенко.

💸 Лише за перші три місяці 2025 року, за даними розвідки, воєнні перевитрати росії вже досягнули 5 мільярдів доларів. Як зазначив Іващенко, для економіки рф це «достатньо серйозні речі».

У Службі зовнішньої розвідки України прогнозують, що вже до кінця року росія зіткнеться з гострими економічними проблемами — як фінансовими, так і кадровими. Очікується криза в енергетиці, житлово-комунальному господарстві, а також дефіцит трудових ресурсів.

📌 Нагадаємо, раніше стало відомо, що фінансові відомства росії утричі підвищили прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік — до 1,7% ВВП або понад 3,7 трильйона рублів (орієнтовно 45 мільярдів доларів). Причинами стали війна проти України, міжнародні санкції та падіння цін на нафту.

☝️ Також раніше стало відомо, що в ніч проти понеділка, 26 травня, в російському місті Тула та прилеглих населених пунктах пролунала серія вибухів. Як повідомляють інформаційні Telegram-канали, внаслідок атаки безпілотників у регіоні сталися масштабні перебої з електропостачанням.