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Російський гелікоптер порушив повітряний простір Польщі

Денис Молотов
Денис Молотов
Російський гелікоптер порушив повітряний простір Польщі

Російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір Польщі ввечері 25 квітня. Про це офіційно повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в суботу, 26 квітня, у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

У повідомленні вказується, що в суботу вранці та вчора ввечері російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі.

📢 «25.04 ввечері російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі в районі Балтійського моря», – зазначається в повідомленні про вчорашній інцидент.

За інформацією військових, за польотом російського літального апарата спостерігали радіолокаційні системи збройних сил і цивільні системи Польського агентства аеронавігації.

У польському Оперативному командуванні підкреслили, що характер події свідчить про те, що «росія перевіряє готовність наших систем протиповітряної оборони».

☝️ Нагадаємо, раніше глава російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін після зустрічі з Олександром Лукашенком заявив, що в разі конфлікту між росією та НАТО першими можуть постраждати країни Балтії та Польща.

📌 Також раніше було повідомлено, що Польща подвоїла оборонний бюджет. Уряд виділив 3 млрд злотих на будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів. В планах – виробляти 150 000 снарядів на рік, адже в країні допускають ймовірність повномасштабної війни.

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