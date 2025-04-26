Російський гелікоптер порушив повітряний простір Польщі

Російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір Польщі ввечері 25 квітня. Про це офіційно повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в суботу, 26 квітня, у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

У повідомленні вказується, що в суботу вранці та вчора ввечері російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі.

📢 «25.04 ввечері російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі в районі Балтійського моря», – зазначається в повідомленні про вчорашній інцидент.

За інформацією військових, за польотом російського літального апарата спостерігали радіолокаційні системи збройних сил і цивільні системи Польського агентства аеронавігації.

У польському Оперативному командуванні підкреслили, що характер події свідчить про те, що «росія перевіряє готовність наших систем протиповітряної оборони».

☝️ Нагадаємо, раніше глава російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін після зустрічі з Олександром Лукашенком заявив, що в разі конфлікту між росією та НАТО першими можуть постраждати країни Балтії та Польща.

📌 Також раніше було повідомлено, що Польща подвоїла оборонний бюджет. Уряд виділив 3 млрд злотих на будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів. В планах – виробляти 150 000 снарядів на рік, адже в країні допускають ймовірність повномасштабної війни.